Gobierno cubano eleva las condenas por sacrificio ilegal de ganado mayor en nuevo Código Penal

Campesino cubano. (Imagen referencial) Foto © Granma

El nuevo Código Penal cubano, que debe entrar en vigor en abril sin previa consulta a los ciudadanos, dispone condenas más altas para el delito de sacrificio ilegal de ganado mayor.

Una mirada al anteproyecto de la norma, cuyo texto puede leerse en la página web del Tribunal Supremo, permite ver el aumento de la severidad en el castigo a quienes cometen este hecho.

Según el artículo 318.1 del anteproyecto, quien sacrifique ganado mayor sin la autorización de la autoridad estatal competente, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho a años.

Captura de Anteproyecto del Código Penal cubano

La nueva norma aumenta el límite mínimo y máximo de la medida actual, pues el código vigente establece para ese delito una sanción que va desde los dos hasta los cinco años.

También se endurecen las penas para quienes venden o transporten la carne de res, quienes la compren o aquellos que sin autorización sacrifiquen un animal que haya sufrido un accidente.

En el primer caso, el acusado podrá cumplir de dos a cinco años en prisión. Hasta el momento la condena es de seis meses a dos años de cárcel o multa de 200 a 500 cuotas, o ambas.

Captura de Anteproyecto del Código Penal cubano

Para aquellos que adquieran carne de vacuno de procedencia ilegal solo se aumenta el tiempo mínimo en prisión, de tres a seis meses. El tiempo máximo se mantiene en un año, así como la multa, que va de las 100 a las 300 cuotas.

El mayor recrudecimiento de la sanción lo tiene el sacrificio ilegal de una res que haya sufrido un accidente. Para este delito, el código penal actual no establece penas de prisión, solo una multa de 100 a 300 cuotas.

Sin embargo, el nuevo anteproyecto dispone una condena de uno a tres años de privación de libertad, o una multa de 300 a mil cuotas o ambas.

Activistas cubanos iniciaron en redes sociales la campaña #NoAlCodigoPenal, para advertir a las familias de la Isla sobre los peligros del nuevo Código Penal elaborado por el gobierno.

Al mismo tiempo, voces entendidas se han alzado para alertar de que el nuevo Código Penal cubano agrava la tendencia a la penalización, en un escenario nacional marcado por la feroz represión del gobierno a los manifestantes del 11J.

El intelectual y jurista Julio César Guanche advirtió que la solución a la crisis cubana no puede ser combinar los problemas que padece la población, como la escasez crónica de comida y el aumento de la pobreza y la desigualdad, con la represión y el autoritarismo.

"La defensa democrática del orden público no es la defensa del principio de autoridad del Estado, sino del ejercicio social de los derechos recíprocos de libertad y justicia", expresó.

El abogado Eloy Viera Cañive también señaló que el nuevo Código Penal es una demostración de que "en Cuba el poder no tiene otro sustrato que no sea la represión" y cuestionó que las normas "que implican las más serias obligaciones" no fueran sometidas a consulta popular.

"Contra el Estado en Cuba es cualquier cosa que la clase política que disfruta de privilegios entienda como un riesgo para ella y su hegemonía", consideró el experto.