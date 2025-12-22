Una persona fallece y otra resulta herida en accidente entre moto y jeep en Marianao

Un trágico accidente de tránsito entre una moto y un jeep, ocurrido este domingo en Marianao, La Habana, cobró la vida de una persona y dejó a otra herida de gravedad.

El fatal suceso se registró alrededor de las cinco de la tarde, en la intersección de la avenida 51 y la calle 94 del municipio habanero, según los reportes en varios perfiles de Facebook.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, una moto eléctrica que transitaba por la calle 94 no se detuvo en la señal de Pare ubicada en la esquina con 51 y fue impactada por un jeep Willys que avanzaba por esa avenida.

La fuerte colisión provocó la muerte en el acto del conductor de la motorina y heridas graves a su acompañante, que fue trasladado de inmediato a un hospital, indicó el perfil Cuba Denuncia.

Testigos afirmaron que el chofer de la motocicleta no obedeció la señal de parada obligatoria y se incorporó a la avenida 51, pero que el conductor del jeep, que transportaba pasajeros, también manejaba a gran velocidad.

Las imágenes grabadas por residentes y transeúntes muestran una escena desgarradora: la moto atascada bajo la defensa del jeep y el cuerpo de la víctima tendido sobre el pavimento.

Horas después del choque, el cadáver aún permanecía en la vía, según constató el diario independiente CubaNet. El lugar continuaba acordonado con cinta amarilla para restringir el acceso, mientras agentes regulaban el tráfico y oficiales del Ministerio del Interior estaban en el área, probablemente en labores de investigación.

Vecinos de la zona dijeron al medio de prensa que en ese tramo de la avenida son frecuentes los accidentes, debido a que no hay un semáforo que regule el tráfico. Sus continuas demandas para que se instale uno no han sido tomadas en cuenta por las autoridades, mientras peatones, ciclistas y choferes siguen expuestos a sufrir un accidente.

No obstante, en los comentarios a las publicaciones que reportaron el choque, muchas personas consideraron que el fatal suceso pudo haberse evitado si se hubiera respetado la señal de Pare en la esquina con la transitada avenida. Mientras que otros aseguraron que por 51 los vehículos suelen ir a mayor velocidad de la estipulada, lo cual también es determinante en la accidentalidad.

Varias personas también apuntaron al aumento de los accidentes en los que están involucradas motocicletas.

“¿Se pudo haber evitado?”, preguntó el usuario Omero Rodríguez, quien pasó por el lugar en horas de la noche. “Contéstese usted mismo y saque sus conclusiones. ¿Eres de los que violan constantemente la ley del tránsito y has tenido la suerte de no involucrarte en un accidente? Pues, no pierdas la oportunidad que la vida te ha dado, la suerte no siempre puede estar de tu parte”.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el accidente, y se desconocen las identidades del fallecido y la persona herida.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, de enero a agosto de este año, ocurrieron 5,025 accidentes de tránsito en Cuba -41 más que en igual periodo de 2024-, en los que perdieron la vida 502 personas y 4,516 resultaron heridas.

En siete de cada 10 hechos hubo víctimas, principalmente por el choque de vehículos, que sigue siendo el accidente “más peligroso” con el 36 % del total de fallecidos, señaló el informe oficial.

Las motos y ciclomotores estuvieron implicados en el 52 % de los accidentes de tráfico en esos ocho meses, y provocaron el 32 % de las muertes y 42 % de los lesionados.