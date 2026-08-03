Lola Mento Guasimita sorprende a sus suegritos franceses con su embarazo: «Para que no digan que uno llega con las manos vacías»

La actriz cubana Danay Cruz volvió a hacer reír a sus seguidores con un nuevo sketch de su personaje Lola Mento Guasimita, esta vez protagonizando el anuncio de su embarazo ante sus suegros franceses, quienes quedaron tan impactados que la suegra casi se desmaya.

En el reel publicado en su cuenta de Instagram, Danay aparece caracterizada como Lola llegando a casa de los padres de su pareja Maxime en Francia, y les revela la noticia con el desparpajo y el humor costumbrista que distinguen al personaje. «Pa que mis suegros franceses después no digan que uno llega a Francia con las manos vacías», escribió la actriz en la descripción del video.

El sketch está cargado de referencias a la realidad cubana: en la transcripción se escucha a los suegros mencionar la libreta de abastecimiento mientras Losa asegura que «eso ya no sirve para nada, está de adorno» y bromear con que su pareja «viene de Cuba traumatizado» y llegó cargando un saco de carbón.

Este video es el tercero de una serie de anuncios familiares del embarazo que Danay ha ido compartiendo en redes sociales durante los últimos días.

El primero llegó el 25 de julio, cuando la actriz anunció públicamente que espera su primer bebé en un emotivo reel grabado en París con la Torre Eiffel de fondo, donde Maxime sostenía la ecografía mientras ella mostraba unos zapatitos tejidos. «Nuestra mayor alegría y bendición viene en camino. Gracias Dios por este inmenso regalo», escribió en aquella ocasión.

Dos días después, compartió la reacción de su madre al enterarse de que sería abuela, como regalo de cumpleaños para ella.

Ahora son los suegros franceses quienes se suman a la cadena de sorpresas, con la particularidad de que el anuncio lleva el sello inconfundible de Lola Mento Guasimita: humor absurdo, crítica socarrona a la escasez en Cuba y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

La buena nueva llega algunos meses después de que Maxime le propusiera matrimonio en diciembre de 2025, en un barco-restaurante sobre el río Sena con la Torre Eiffel iluminada de fondo, compromiso que Danay confirmó con un rotundo «¡Yo dije sí!».

El sexo del bebé no ha sido confirmado por la actriz, aunque entre los comentarios de sus seguidores no faltan quienes ya apuestan por «una Lolita» ni quienes felicitan a «Lola y Fransua» —versión cubanizada del apodo con el que el personaje llama a su pareja en los sketches.