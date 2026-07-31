Cuba enfrenta apagones de más de 2,000 MW mientras el ministro admite que no hay solución a corto plazo

Cuba volvió a sumirse este jueves en una de las noches más críticas del año por la crisis energética. A las 7:00 p.m., la Unión Eléctrica (UNE) reportó una afectación de 2,042 MW en el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), con una disponibilidad de apenas 1,013 MW frente a una demanda de 3,114 MW. En la práctica, el país solo disponía de capacidad para cubrir el 32 % de la electricidad que necesitaba.

El déficit entre la generación disponible y la demanda superó los 2,100 MW, lo que dejó sin servicio eléctrico a buena parte del territorio nacional durante el horario de mayor consumo.

Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

La gravedad del escenario ya era evidente desde primeras horas del día. A las 6:00 a.m., el déficit alcanzaba los 1,820 MW, y la propia UNE había pronosticado para el horario pico una afectación de hasta 2,280 MW, con una demanda estimada de 3,250 MW y apenas 1,000 MW de generación disponible. Según informó Infobae, citando datos de la agencia EFE, los apagones podían afectar simultáneamente hasta al 70 % de la isla.

Entre las principales causas de la crisis figuran 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible, además de la Patana de Regla, la Patana de Melones, el Central Fuel de Mariel y el Central Fuel de Moa, todos inactivos.

Mientras millones de cubanos afrontaban otra jornada de apagones, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, compareció ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y reconoció la gravedad de la situación.

«Hay comunidades y asentamientos que han estado hasta 105 días seguidos sin electricidad», admitió el funcionario durante su intervención.

Tampoco ofreció un panorama alentador sobre una posible recuperación del sistema.

«El camino es largo», afirmó, al atribuir parte de la crisis al robo de aceite dieléctrico de transformadores y a la persistente escasez de combustible. Sin embargo, evitó referirse al deterioro estructural de las termoeléctricas, cuya falta de mantenimiento ha sido señalada durante años como una de las principales causas del colapso energético.

La frustración volvió a sentirse en las calles. En Santiago de Cuba, vecinos del reparto Sueño protagonizaron otra protesta con cacerolas para denunciar los prolongados cortes eléctricos. El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada reportó 907 incidencias ciudadanas relacionadas con los apagones en esa ciudad, donde el tiempo promedio sin servicio ronda las 24 horas.

Julio se ha convertido en el mes más crítico del año para el sistema eléctrico cubano. El 6 de julio ocurrió el tercer colapso total del SEN en lo que va de 2026, dejando sin electricidad a unos 9.6 millones de personas. Dos días después, el 8 de julio, se registró un déficit récord de 2,341 MW, con alrededor del 73 % del país afectado de forma simultánea. El 14 de julio se produjo otro colapso nacional tras la salida de la unidad Felton 1, y el 24 de julio la afectación volvió a superar los 2,300 MW.

La crisis eléctrica continúa impactando además el abastecimiento de agua potable, ya que numerosas estaciones de bombeo dependen del suministro eléctrico para operar, agravando las dificultades cotidianas de millones de cubanos.

Con otra noche marcada por un déficit superior a los 2,000 MW y sin señales de una recuperación a corto plazo, la crisis energética sigue profundizándose, mientras el propio Gobierno reconoce que la solución aún está lejos.