Cubana pregunta por qué el aceite subió de precio y la respuesta de la dependienta enciende el debate

Dos pomos de aceite. Foto © Collage/Redes Sociales.

Una cubana residente en la Isla de la Juventud provocó un amplio debate en redes sociales tras expresar la indignación que sintió al comprobar que un pomo de aceite pasó de costar 2,600 a 4,500 pesos en apenas una semana, una subida que atribuyó tanto a las nuevas medidas del Gobierno como a los abusos de algunos comerciantes.

Yaneisa Peña Turró compartió en Facebook una escena que, según dijo, refleja el día a día de miles de familias cubanas. Mientras hacía compras, escuchó a una mujer preguntar a la dependienta cómo era posible que los precios aumentaran tan rápido.

La respuesta, asegura, fue tan breve como contundente.

«Eso es culpa de tu presidente, que quitó los precios topados y ahora el jefe del negocio puede vender como quiera. Oferta y demanda», le respondió la empleada.

Peña Turró contó que ella tampoco pudo comprar el aceite. El dinero que llevaba apenas le alcanzó para adquirir una lata de leche condensada para sus hijos, que ya costaba 900 pesos. También encontró paquetes de un kilogramo de leche en polvo a 5,500 pesos, pero solo podían pagarse en efectivo porque el establecimiento no aceptaba transferencias alegando problemas de conexión.

El incremento de los precios comenzó tras la entrada en vigor de la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada el pasado 20 de junio, que eliminó los precios máximos para varios alimentos importados de alta demanda, entre ellos el aceite comestible, el pollo troceado, la leche en polvo, las pastas alimenticias y las salchichas.

Desde entonces, el precio del aceite no ha dejado de subir en distintos puntos del país. Mientras en algunas provincias el litro ya supera ampliamente los 2,500 pesos, en los comentarios de la publicación varios usuarios aseguraron haberlo visto entre 6,000 y hasta 7,000 pesos, dependiendo del territorio.

Aunque responsabilizó al Gobierno por la eliminación de los precios topados, Peña Turró también dirigió sus críticas a algunos dueños de mipymes.

«Sí es culpa del presidente y de su cámara de representantes, pero tan desgraciados como él son todos los jefes de las mipymes que no ayudan tampoco a la población, ni con las transferencias ni con los precios abusivos. Son harina del mismo costal», escribió.

La publicación generó decenas de reacciones. Algunos usuarios señalaron que el alza del dólar ya no explica por sí sola el encarecimiento de los alimentos, mientras otros apuntaron a la escasez de mercancías y a las dificultades derivadas de la bancarización como factores que han agravado la situación.

En julio, el propio Banco Central de Cuba flexibilizó algunas restricciones sobre el uso de efectivo, después de reconocer las dificultades que enfrentaban comerciantes y consumidores para realizar operaciones mediante pagos electrónicos.

Todo ello ocurre en un contexto en el que el salario medio estatal continúa muy por debajo del costo de los alimentos básicos, mientras la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo de los cubanos.

La publicación concluye con una reflexión que resume el sentimiento de muchos ciudadanos dentro de la isla.

«¿Por qué no podemos hacer una marcha en contra del abuso y las necesidades que tenemos hace años los cubanos de a pie, que en cualquier parte del mundo eso es normal, sin llegar a la violencia?», preguntó.

Y respondió ella misma:

«No podemos... esa sí es una utopía que tengo hace años: poder expresarme libremente exigiendo mi derecho sin llegar a la violencia y que me agarren presa.»