Estados Unidos,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

La estadounidense Ariana Grande será una de las intérpretes que cantarán durante el funeral de Aretha Franklin.

La joven se une a la lista de otros artistas como Steve Wonder, Jennifer Hudson o Fantasia que también se subirán al escenario para cantar en la emotiva ceremonia que tendrá lugar este viernes en la ciudad norteamericana de Detroit.

La talentosa cantante y actriz pondrá su voz para rendirle homenaje a la eterna reina del soul, como ya lo hizo hace dos semanas en la televisión estadounidense cuando interpretó (You Make Me Feel Like) A Natural Woman junto a The Roots, una canción con la conmovió a los espectadores del programa Jimmy Fallon.

No ad for you

Aretha Franklin y Ariana Grande se conocieron en 2015 en la Casa Blanca en el concierto de Women of Soul y el mismo día de su fallecimiento, la joven publicó una tierna imagen de las dos en blanco y negro en sus redes sociales:

Además de diferentes actuaciones, el expresidente Bill Clinton y el músico Smokey Robinson darán discursos en el evento.