Publicado el Jueves, 19 Septiembre, 2019 - 07:36 (GMT-5)

El cantautor cubano Descemer Bueno ha brindado unas declaraciones a través de las redes sociales en las que se ha referido a si hablará o no de política así como las condiciones bajo las que lo haría.

Lo ha hecho mediante la emisión de un vídeo en directo en su perfil de Instagram. Primeramente, el artista comenzó agradeciendo a quienes le apoyan y posteriormente siguió hablado de sus detractores, quienes para él, se han dejado engañar por las personas que "están haciendo dinero."

"Ojalá que el tiempo les ayude a abrir los ojos y a no dejarse engañar por las personas que están haciendo dinero, por las personas que nunca se quedaron allá y no tuvieron el valor de quedarse y hacer lo que nos están pidiendo", expresó.

A continuación y haciendo referencia a quienes incitan a las personas de la Isla a que hablen en contra del gobierno cubano alegó: "Es muy bonito desde lejos, sentado en una silla y con aire acondicionado, pedirle a la gente lo que tú no tienes el valor de hacer."

Momentos más tarde, Descemer comentó sobre sobre lo mucho que le gustaría lograr la unión entre los cubanos pero dejando a un lado la violencia.

"Ojalá que los cubanos nos podamos unir, por lo menos para ver en qué nos podemos poner de acuerdo, para ver qué podemos hacer y cómo podemos plantear una situación desde un punto de vista que no sea violento", añadió.

Descemer quiso referirse, además, a la campaña surgida hace una semana en Miami y a la que se han sumado conocidos rostros como Alex Otaola y María Elvira. La iniciativa pide la retirada la Green Card (residencia permanente en Estados Unidos) a los integrantes de Gente de Zona (Alexander Delgado y Randy Malcom), tras el multitudinario concierto que ofrecieron en La Habana el sábado 7 de agosto y del cual él también fue partícipe.

Sobre este aspecto, el cantautor dijo que se trataba de la misma gente que le está pidiendo una opinión política y que está haciendo una campaña para quitarle la residencia a un artista por tocarle al pueblo.

"¿Entonces yo voy a hablar de política y voy a dar una opinión política por ustedes? No tiene sentido. ¿Entonces cuál es el futuro de Cuba?¿En manos de quién está el futuro de Cuba? ¿De gente que quiere maltratar a la gente?", agregó.

Como colofón, Descemer apuntó solo hablará de política si le "hacen una oferta" económica, ya que él se dedica expresamente a la música: "Si quieren saber mi opinión política, yo no me dedico a eso, yo me dedico a la música. Si alguien en algún programa de televisión quiere que yo vaya a hablar justamente de política y no de música, tienen que darse cuenta de una cosa, ese no es mi rol. Por lo menos, si me hacen una oferta para algún programa...", recalcó el artista.

Ésta, sin embargo, no ha sido la primera vez que Descemer defiende que la música no tiene por qué verse mezclada con la política y que todo proviene de personas que solo quieren lucrarse con el tema. “Hay quienes pretenden seguir diciéndonos lo que tenemos que hacer, algunos prefieren seguir dividiéndonos, solo buscan dinero y fama”, expresó anteriormente a través de sus redes sociales.