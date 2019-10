Publicado el Viernes, 18 Octubre, 2019 - 12:04 (GMT-5)

El popular actor Luis Silva, quien encarna al personaje de Pánfilo Epifanio en la serie de la televisión cubana Vivir del cuento, ha sido uno de los últimos invitados al programa En humor a la verdad del comediante Otto Ortiz.

Ortiz aprovechó la presencia de Silva para realizar una entrevista en la que quiso indagar en algunos aspectos de la vida sentimental del artista, quien lleva 15 años de casado con una joven cubana llamada Yari y con la que tiene dos hijos.

"No fue la primera, pero fue la primera con la que me casé", comentó Silva sobre la pregunta de si había tenido alguna relación antes de conocer a su mujer.

En cuanto a cómo Yari se toma la fama que ha ganado tras su personaje de Pánfilo, el actor expresó que ha sido algo difícil pero que con el tiempo ha aprendido a tomárselo muy bien.

"Las mujeres se cortan cuando ella está conmigo, pero cuando ella se va a coger alguna ropa o mirar y me deja solo y ahí es donde ellas aprovechan y se me acercan y me piden fotos. Pero bien, es un poco celosa pero ya está acostumbrada a ese nivel", dijo.

Otto, también quiso saber si alguna vez había tenido sentimientos encontrados con su esposa, a lo que Silva contestó: "En las tiendas, donde yo me altero es en las tiendas... las mujeres van a las tiendas a mirar, aunque no necesiten nada van a ver qué se encuentran y son dos horas... Ella, sin embargo, cuando está molesta lo que no quiere es mirarme."

Por último, el matrimonio también reveló cómo fue que se conocieron y que, casualmente, fue justo cuando iban a ver un espectáculo humorístico del propio Otto Ortiz: "Tú has sido un personaje que siempre ha estado presente en la vida de nosotros porque nos conocimos yendo a ver a ti", alegó Yari. Silva, por su parte, agregó: "Nos unió el humor y el humor de Otto Ortiz".