Publicado el Miércoles, 10 Abril, 2019 - 20:10 (GMT-5)

El joven cubano Roberto Márquez le ha respondido al comandante Guillermo García Frías, director de la Empresa Nacional Flora y Fauna de la Isla, luego de que este asegurara en la televisión nacional que el país estaba “cultivando y desarrollando” el avestruz porque era un ave capaz de producir “más que una vaca”.

En medio de la crisis alimentaria que vive el país, el militar de 91 años aseguró que trabajarían con 7 granjas de avestruz (una especie no endémica de Cuba) para desarrollar la producción.

Márquez utilizó sus declaraciones para hacer una radiografía de la realidad cubana y de la corrupción que por décadas ha sustentado a la cúpula del poder en la Isla. Lo hizo a través de una simpática carta de despedida que le escribe "una vaca" a "un avestruz". La misiva está acompañada de una voz en off y edición de un video que realizara Alberto Maceo.

A continuación reproducimos íntegramente el contenido del texto:

CARTA DE LA VACA AL AVESTRUZ:

La Vaca.

"60 años sin Agricultura"

La Habana

Querido Avestruz :

Me remuerdo en esta hora por muchas cosas, desde que oí de ti en la mesa redonda , de como me van a sustituir , de toda la estabulación y sus preparativos .

Un día nos ilusionaron anunciando , que cada cubano se tomaría un vasito de leche .

y la posibilidad real del hecho nos hinchó las tetas a todas. Después supimos que no era cierto, que en una revolución se infla y se miente (si es verdadera).

Y Muchos compañeros pudieron desayunar alguna vez en su vida gracias al mañanero.

Hoy todo tiene un tono menos dramático , porque, ya estamos acostumbradas ,pero el hecho es muy triste. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la desnutrición cubana en cada territorio y me despido de ti, de los noticieros , de cada cifra incierta del periódico Granma ,de nuestro pueblo tan jodido .

Hago formal renuncia de mi cargo en la alimentación de los niños , de ese pienso que no vimos , de mi grama no abundante , de mi condición de ganado. Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase que no se pueden decir porque todos vamos presos.

Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado con suficiente delgadez para consolidar el hambre revolucionaria.

Mi única falta de alguna gravedad es no haber escuchado nunca de ti , desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de ponedor y reproductor de carne . He vivido días magníficos y sentí el orgullo de alimentar solo a nuestros gordos jefes en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Y Pocas veces brilló más alto un costillar pelao que en esos días,en el plato de nuestros humildes .

Me enorgullezco también de haberme servido en las mas altas reuniones , en estofado para agasajar a tanto hijueputa arribista.

Pero el turismo del mundo reclama el concurso de mis modestos esfuerzos.

Ya puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad , ahora al frente de Cuba .

Y llegó la hora de separarnos.

Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor; aquí llené cada día la panza de un demagogo y compartí mis chuletas solo entre sus seres queridos… y dejo un pueblo que me admitió en su picadillo : aunque solo fuera con una parte de mi espíritu.

En los nuevos campos de batalla llevaré el bistec que no probaron , los huesos pelaos de mis CDR , la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes: alimentar el imperialismo dondequiera que esté; que esto recauda fulas con interés ; aunque exalte mis tarros

Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier butifarra , mortadella , caldosa u otro derivado que emane de mi ejemplo ( de todas formas siempre fue así )

Que si me llega la hora definitiva bajo extranjeros cubiertos , mi último pensamiento, será para este pueblo y su relación prohibida conmigo . Que te doy las gracias por tus toneladas y los huevos que no tuve y que trataré de ser filete hasta las últimas consecuencias de mis cascos .

Que he estado identificada siempre con la política de desnutrición de nuestra roboilusión y lo sigo estando.

Que en dondequiera que rumie ..sentiré la responsabilidad de ser una vaca revolucionaria y cubana y como tal ... no comeré mucho

Que no dejo a mis terneros nada de mascar y no me apena; me alegro que así sea.

No pido nada para ellos, pues el Estado de todas maneras nunca se los dará.

Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo pero siento que si fallas ...está la claria .

Ni García metiéndola Fría con su elocuencia de tortuga puede expresar lo que yo quisiera,

Y no vale la pena despertar a mis novillas.

estabulá y con soya siempre,

¡claria o suerte!

Te abraza con todo el hervor ...

La Vaca.

