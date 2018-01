Un excombatiente de la Sierra Maestra: "El comunismo fue una traición a todos los rebeldes"

Edelino Arias tiene 90 años y las ideas claras. En una entrevista concedida a Cubanet asegura que a Camilo Cienfuegos lo conoció en la Sierra y lo recuerda como un hombre "muy sencillo y muy honesto", pero confiesa que jamás simpatizó con el Che. "Nos pusieron una película china comunista y decían que así teníamos que ser nosotros. Eso fue un engaño, una traición que le hicieron a todos los rebeldes. De la Revolución yo no aspiro a nada. Me licencié en el 61. Trabajé como un animal día y noche, pero por esto yo no voy a ningún lado", señala.

El ex combatiente ha rememorado además cómo en 1958 tuvo que 'alzarse' en la Sierra Maestra. De aquella época comenta que él fue de los cincuenta y pico de hombres que ayudaron a trasladar la planta de radio Rebelde hacia las montañas y también fue uno de los que colaboró en la rendición del cuartel de Manzanillo cuando ya Batista había huido de la Isla.

Los padres de Edelino Arias siempre habían tenido comercios, pero Fidel Castro se los quitó sin tener en cuenta todo lo que habían aportado al triunfo de los rebeldes. "Papá aportó para la Sierra lo que usted no es capaz de considerar", comenta.

De Hubert Matos recuerda que era de Camagüey, cerca de donde él nació, de Yara. "Los Matos tenían arroceras. Ése para mí es un hombre de los más valiosos que subió a la Sierra. Él peleó en el llano. Yo creía que todavía estaba vivo".