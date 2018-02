Estados Unidos,

Osmani García anda buscando un nuevo carro. Pero no es para cambiar el suyo sino para la promoción de la campaña "Yo soy Miami".

El artista ha querido compartir con sus seguidores la selección de dos automóviles de alta gama. Para ello ha llegado hasta un dealer del Downtown de Miami, que patrocina la campaña y que les ofrecerá gratis durante un mes dos carros que habitualmente se dedican al alquiler.

El equipo de Osmani García tiene que elegir entre Rolls Royce, Ferrari, Mercedes, Bentley o Porsche, entre otras marcas de alto standing.

Finalmente, y tras varios minutos de espera, el reguetonero no se decidió por ningún vehículo. No obstante, aprovechó el directo colgado en su página de Facebook para enviarle un recadito al presentador Alex Otaola, al que le advierte de que hasta que no confiese que lo quiere a él y a Dayamí la Musa no irá a su programa.

¿Le echamos una mano a Osmani para que se decida por un auto? ¿Cuál te gustaría que fuera utilizado en la grabación de los videos de la campaña?