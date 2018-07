Estados Unidos, Sur de la Florida,

El pasado 22 de julio fue aprobado por unanimidad el proyecto de reformas a la Constitución cubana.

Precisamente sobre este y otros temas de actualidad en la Isla ha conversado con CiberCuba el escritor, periodista y analista Carlos Alberto Montaner.

Uno de los asuntos sobre los que habló Montaner en este intercambio son las recientes normativas implementadas para el ejercicio del trabajo por propia en la Isla.

“El régimen cubano se dedica a cerrarles los caminos al emprendedor cubano, el cuentapropista que tiene una actividad exitosa o no, no puede abrir otro negocio paralelo o parecido, no puede crecer y eso es ridículo porque el capitalismo, la economía de mercado -que es a lo que supuestamente a estos señores van- es un sistema de tanteo y error” apuntó para sentenciar sin dubitar que “el Gobierno cubano ha conseguido lo peor de ambos mundos: un capitalismo sin incentivos y un socialismo sin subsidios”.

Sobre el tan debatido asunto del rechazo a la acumulación de propiedades y de riquezas dijo “creen que eso es el producto de la ambición y la ambición es una especie de pecado (…) el emprendedor es un tipo que se dedica a crear riquezas porque lo que le gusta no es acumular riquezas sino crear esas riquezas”.

Sobre el borrador de la nueva constitución, que modifica 113, añade 87 y suprime 11 artículos de la vigente, llaman más la atención de Montaner “la supresión de palabra comunismo, que es la supresión del objetivo de construir una sociedad comunista y, simultáneamente, dejar vivo el Partido comunista, que es el instrumento para la creación de una sociedad comunista. Es no entender lo que es el Partido Comunista y no entender lo que es el comunismo”, pues “lo razonable sería que desapareciera también el Partido comunista (…).”

Más avanzada la entrevista Carlos manifestó su opinión sobre que el Partido Comunista siga siendo el que guíe “hasta que se retiren los jerarcas, o los retire la vida (…) yo creo que a partir de ese momento entonces las instituciones pueden funcionar mejor que mientras estén vivos estos señores o mientras estén con cierto control de sus actos”.

Con respecto al rol de nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ha dicho que “lo dejan en unas funciones que pueden ser protocolares”. En este sentido añadió que “es el hombre más vigilado de Cuba” porque “todos están bajo el terror de que Miguel Díaz-Canel se salga del rol que le han dibujado y se convierta en una especie de Gorbachov por su cuenta”, aunque aclara seguidamente que no cree que esto vaya a ocurrir.

Si considera que permitirán la entrada de capital de cubanos emigrados y que estos sean actores económicos en la Cuba venidera, Montaner cree esto no ocurrirá al menos con Raúl Castro ni con esa mentalidad pero sí cree que es algo que tendrá que suceder.

Conversó, además, sobre los riesgos de invertir en la Isla “mientras no haya un estado de derecho que funcione y mientras no haya un poder judicial independiente (...)”.

Sobre el rescate de la figura del Primer Ministro cree que ello responde a la intención de Raúl de impedir que haya otros caudillos, “que compitan con la historia de ellos, de Fidel y del propio Raúl; impedir que alguien se convierta en el Gran Poder en Cuba".

Preguntado por el papel de las figuras que están a la sombra, en particular los hijos del fallecido Fidel y de Raúl, se refirió en particular a la actual directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro , quien, en sus palabras “le sirve a Raúl para dar una cara de cambio y de transformación en una cosa que le importaba cuando era joven, porque él era uno de los homófobos más grandes de Cuba, era él y el Che Guevara, Fidel también, los tres (…) Sin embargo, su hija, que tiene mucho más sentido común en ese aspecto, trajo al debate una cosa que a él finalmente le conviene (…) ceder ante la razón que le trae su propia hija (…) Creo que por eso aparece en el texto constitucional lo del matrimonio de personas que no se determina que deben ser de sexos opuestos ni mucho menos. Eso es un victoria de Raúl que es permitida por el trabajo de Mariela”, aseguró.

Por último, se pronunció sobre si la nueva Constitución y la Cuba de Díaz-Canel le invitan al optimismo y sobre cómo ve el futuro a corto plazo de Cuba. Para él es imposible hacer cálculos a medio-largo plazo en Cuba pero afirma “que eso no puede ser perpetuo ni irrevocable, esa locura de un sistema irrevocable (…) no hay ningún sistema irrevocable, todos los sistemas cambian y todos los sistemas pueden ser pulverizados”.

“Sé que un día eso va a cambiar (…) a mí me parece muy interesante lo que está proponiendo Rosa María Payá (...) pero la idea fundamental de que al final unas elecciones donde de alguna forma racional se organice la voluntad de la gente acabe determinando cómo es el cambio, eso me parece que es lo que va a ocurrir (…)”, concluyó.