El disidente cubano Daniel Llorente, apresado por llevar una bandera de Estados Unidos durante una marcha por el 1ro de mayo en La Habana, ha vuelto a ser hostigado por la Seguridad del Estado tras usar una tarjeta de presentación con dicha insignia, informó Cubanet.

“El día de ayer, un oficial de la Seguridad del Estado se personó en mi casa. Me planteó que tienen conocimiento de que yo estoy repartiendo mi tarjetica de presentación y me sugirió que yo debería cambiarle el formato o no repartirla más”, dijo Llorente, que ahora se desempeña como taxista particular.

El cuentapropista, que fue internado en el hospital psiquiátrico Mazorra tras su arresto, entrega a sus clientes habituales una tarjeta de presentación en la que aparece sonriente y portando la bandera americana sobre sus hombros.

“Yo le dije que no veía ningún tipo de delito ni mala intención en repartir la tarjeta donde yo tengo la bandera americana porque, en definitivas, es la bandera que yo vengo defendiendo, porque veo en ella un espíritu de libertad y de democracia”, alegó.

Llorente relató que el oficial de la Seguridad le dijo que “ellos saben que yo estoy trabajando y que tienen que informar a los niveles de arriba en qué situación estoy yo”. La visita, confesó, le ha causado preocupación porque “uno nunca sabe las verdaderas intenciones que tienen los órganos de la Seguridad del Estado con los opositores”.

El agente también le tomó los datos del auto que maneja, propiedad de otro cuentapropista que estaba presente en el momento de la interrogación; y le informó al dueño que “no era motivo para preocuparse”, sino que se trataba de datos que ellos necesitaban recabar.

“La situación en Cuba es crítica, es impredecible y considero que ellos no tienen el mejor ánimo conmigo”, reflexionó Llorente, quien considera que la Seguridad está tratando de buscar razones “para el día que quieran meterme preso lo puedan hacer”.

“Mi posición sigue siendo la misma. Hasta que no haya una verdadera democracia en Cuba, hasta que no haya un sistema social que verdaderamente ayude al cubano, yo me mantengo en una posición contraria al Gobierno”, enfatizó.