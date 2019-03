América Latina, Cuba,

Publicado el Viernes, 8 Marzo, 2019 - 18:03 (GMT-5)

La activista Zenaida Ram Santana de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha contado en un vídeo cómo fue golpeada por la Seguridad del Estado el pasado 23 de febrero, justo un día antes del referendo constitucional en la Isla.

"Fui golpeada, tengo nueve semanas de embarazo y no les interesó para nada", asegura esta joven en el vídeo divulgado este viernes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter con motivo del Día Internacional de la Mujer.

"Ese día ellos llevaron una conguita comunista provocando a los activistas que estaban en huelga de hambre en la sede por la campaña #YoVotoNo", comenta Santana. Más de 100 integrantes de UNPACU secundaron esa huelga después de que el régimen cubano invadiera ocho de sus sedes.

Ante el intento de los miembros de la Seguridad del Estado de golpear a uno de los activistas en huelga de hambre, la joven les dijo que no lo hicieran porque estaba débil. "El hombre se viró como para darme, no me dio, pero uno de ellos sí me golpeó dos veces en la frente", especificó.

"Cuando iba a cruzar para la otra sede se me acercaron dos mujeres a decirme cosas, a gritarme, que me iban a dar. En ese momento vinieron los antimotines y me arrastraron por toda la calle hasta un jeep", comentó.

Pese a que la hermana de Santana les dijo que estaba embarazada, en el auto una mujer le daba bofetadas y la golpeaba fuerte en la cabeza. "Yo me empecé a manifestar, me estaban queriendo tapar la boca... me llevaron la mano hacia atrás, no sé cómo lo hizo... mientras más yo gritaba, más me apretaba", narró.

"La mujer me viró un dedo y me sujetó el pie, el boina negra también. Estaba inmovilizada, no podía moverme, tuve que quedarme callada porque el dolor era tan fuerte que nada más pensaba en él", apuntó la joven embarazada.

Una vez en la unidad de operaciones llamada Palacete, le dieron golpes de nuevo, la tiraban a un lado a otro de las paredes y la soltaron en el piso de un patio, según su testimonio. "Ahí vi a mi hermana que estaba detenida también".

"Cuando se llevaban a Zenaida, yo cogí y me metí porque le estaban dando golpes hasta en la barriga y les dije: 'No, no le den que ella está embarazada'. Y vino un policía y me empujó y les dijo llévesela también", contó su hermana Gretter Ram Santana.

En el Palacete a Gretter también la lanzaron, pero contra un buró. "Me dieron tremenda paliza, me cogieron por el pelo y me metieron la cabeza contra la pared, me dieron patadas. De ahí me llevaron para el patio. Nos dejaron ahí a las dos", agregó.

La cubana embarazada afirmó que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no respeta que ellos no estén de acuerdo con la nueva Constitución, ni los derechos de quienes piensan diferente en Cuba.

Al respecto, el abogado de inmigración Santiago Alpízar especificó en una entrevista a CiberCuba que quienes sufran represión en la Isla por votar 'No' a la nueva Carta Magna podrían acceder al Asilo Político en EE.UU.

Durante el referendo constitucional celebrado el 24 de febrero el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró más de 400 detenciones arbitrarias de opositores cubanos.

La Constitución fue aprobada con el voto positivo del 86.8 %, mientras que 706.000 cubanos, el 9 % de los que votaron, dijeron 'No'.

Foto: Captura de pantalla de YouTube / UNPACU.

