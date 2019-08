Estados Unidos,

Publicado el Viernes, 16 Agosto, 2019 - 16:02 (GMT-5)

Hace pocos días trascendió la noticia de que el actor y modelo cubano William Levy estaba a punto de inaugurar su restaurante Level29 en Miami y convertirse así en empresario. La noticia tuvo muy buena repercusión y los seguidores le desearon éxitos al artista, pero algunos se preocuparon ante el hecho de que la nueva aventura pudiera suponer una pausa en su carrera artística.

¡Pues no! Levy sigue 100% involucrado en su carrera no solo como actor, sino también como productor y guionista. El cubano está a poco de estrenar su nueva película En brazos de un asesino, realizada por su productora William Levy Entertainment, que contará la historia de un asesino interpretado por él.

"Es un antihéroe, un asesino, pero un asesino que tiene un corazón, que tiene sentimientos", dijo en entrevista con Direct TV Latin America.

El actor contó que le gustó mucho la idea -originalmente de un libro- y decidió llevarla al cine a través de su productora. "Me fascinó el proyecto, la historia y el potencial que tenía y fuimos tras ella".

"Se necesita mucho amor a lo que haces porque si no, no lo logras. Es tan difícil romper el hielo cuando quieres producir una película de alto nivel con bajo presupuesto", explicó.

Aunque la adaptación al cine se hizo primero en inglés, Levy la adaptó luego al español porque "mi idea es concentrarme en apoyar el mercado latino".

Con respecto a futuros proyectos, Levy, quien se construyó una carrera trabajando en telenovelas, dijo que no tiene la mira en ningún mercado sino más bien ha llegado a un momento en su vida en el que quiere hacer solo personajes que le gusten, que supongan un reto y que interpretarlos lo haga feliz.

"No estoy buscando un papel en Hollywood ni en ningún lugar en específico, estoy buscando un papel que me enamore, una película que me guste y que me haga feliz. A estas alturas de mi vida, quiero hacer cosas que me hagan feliz", confesó.

La película es una adaptación del libro Killing Sarai, de J.A. Redmersk, y cuanta la historia de Saraí, una joven que es entregada a un cártel de narcotráfico por su propia madre y cuando tan solo tenía 14 años, para vivir con un capo de la droga, y que a pesar de los años y sufrimiento no pierde la esperanza de huir.

El papel interpretado por Levy es el de Víctor, un asesino a sueldo que no ha conocido otra cosa en su vida y que tendrá la oportunidad de encontrar algo bueno dentro de él al cruzarse a Saraí en su camino.

