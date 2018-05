Padre que perdió a esposa e hija en el accidente aéreo: "Solo espero saber qué pasó"

Guillermo Eugenio García volvió a ofrecer un desgarrador relato tras perder el pasado 18 de mayo a su esposa Mónica Leyva y a su pequeña hija Alexia en el vuelo DMJ0972 que Cubana de Aviación tenía alquilado a la mexicana Global Air.

Este cirujano plástico en el Hospital Pediátrico de Holguín mostró, a través de Facebook, su deseo de que se esclarezcan las causas del siniestro.

"Me pongo en el lugar de las personas que perdieron familiares en el siniestro accidente porque soy uno de ellos y se lo que se siente, no existen palabras. Mi más sentido pésame a todos. Sólo espero saber cuando este toda la información que pasó", aseguró en la citada red social.

No ad for you

El doctor también explicó los duros momentos que afronta tras sufrir tan dolorosa pérdida familiar. "Gracias a todos por su apoyo incondicional en estos momentos tan duros, les digo que no es fácil levantarse por las mañanas y no tener a tu esposa e hija sonriendo en tu vida, vida que construimos juntos con trabajo y sacrificio compartiendo malos y buenos momentos. Ahora sólo queda un vacío inmenso de angustia y ansiedad de no tenerlas contigo en todo momento sabiendo que ya no van a regresar más", añadió.

"Espero que mi esposa e hija estén en algún lugar en paz y me den también su apoyo para enfrentar su ausencia", concluyó en un emotivo mensaje.

De las 113 personas que iban a bordo de la aeronave solo tres mujeres lograron sobrevivir. En la actualidad solo sigue con vida Maylén Díaz, de 19 años, quien permanece en la sala de Cuidados Intensivos del Hospital Calixto García en estado crítico y con pronóstico reservado.

En las últimas horas también se conoció que ya fueron identificadas todas las víctimas del accidente aéreo.