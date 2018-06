Hombres armados ejecutan a seis policías de tránsito en una calle en México

CIUDAD DE MÉXICO, 1 jun (Reuters) - Seis policías de tránsito murieron este viernes tras ser atacados por hombres armados en una avenida de la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato, en el centro de México, dijeron medios locales.

Los agentes viales realizaban un operativo de rutina cuando individuos que viajaban en una camioneta abrieron fuego contra ellos y huyeron. Cinco de los policías murieron en el acto y otro más tarde en un hospital cercano, adonde fue llevado en estado grave.

Guillermo Maldonado, secretario del Ayuntamiento de Salamanca, dijo a la cadena Televisa que los agentes viales no estaban armados ni portaban chalecos antibalas, por lo que no pudieron repeler la agresión. Hasta el momento no había personas detenidas.

En Guanajuato, más de 30 policías han sido asesinados en lo que va del año en medio de violencia de bandas dedicadas al narcotráfico y al robo de combustible de ductos de la petrolera estatal Pemex, según cifras de la prensa local.

El número de homicidios en México tocó niveles récord en 2017 y ha seguido creciendo este año, de acuerdo con datos oficiales.

En un reporte por separado, cinco integrantes de una familia, entre ellos un niño de siete años, murieron el viernes a manos de un grupo armado en una comunidad del municipio de Leonardo Bravo, en el violento estado de Guerrero, en el sur del país, dijeron los diarios Reforma y Milenio.

Autoridades estatales no pudieron ser contactadas de inmediato para ampliar la información.

(Reporte de Verónica Gómez Sparrowe y Dave Graham)