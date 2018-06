El Partido Comunista aprueba un documento que da más "libertad" a los medios estatales de noticias

El papel de los medios cubanos con la llegada de Miguel Díaz-Canel al poder sigue generando interrogantes, especialmente tras conocerse que el Buró Político del Partido Comunista aprobó de forma reciente un documento llamado la "Nueva Política de Comunicación".

Así lo aseguraron periodistas oficialistas a The Associated Press. La finalidad es dotar a los medios estatales de mayor capacidad "para informar de noticias como lo hacen sus colegas en otros países".

Sin embargo este nuevo planteamiento no es válido para los medios alternativos que siguen censurados en la Isla, como es el caso de CiberCuba. Se trata de medios que no solo no se pueden ver en el territorio cubano, sino que además sus reporteros son perseguidos y detenidos.

No ad for you

De hecho en las últimas horas se conoció que las sedes de varios medios independientes sufrieron una redada por parte de las autoridades cubanas. En el operativo fueron arrestados los directores de Amanecer Habanero y El Majadero de Artemisa.

También fueron trasladados a la unidad de la Policía el director administrativo del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión (Iclep), Alberto Castaño, y tres periodistas: Arodis Pelicie, Marinavis Matos y Mabel Páes, quienes fueron apresados cuando distribuían ejemplares de El Majadero de Artemisa.

Un caso similar al que sufrieron Augusto César San Martín y Rudy Cabrera, dos periodistas independientes que fueron detenidos cuando intentaban informar sobre el desastre aéreo ocurrido en la capital cubana.

La citada agencia de noticias también detalló que a los sitios que están bloqueados se puede acceder mediante Facebook y otras redes sociales. Aunque la mayor de las Antillas cuenta con cerca de 2.500 puntos de acceso a Internet, el coste por hora es un verdadero sacrificio para el bolsillo del cubano de a pie.

En este nuevo escenario también juega un papel complicado el artículo 53 de la Constitución, que prohíbe de forma expresa la existencia de medios privados. De hecho establece que la ley se encarga de regular el ejercicio de los ciudadanos de la libertad de prensa y palabra.

El papel del Partido Comunista en la nueva política

Los primeros detalles que se han conocido de la nueva política, que fue aprobada en algún momento durante los primeros tres meses de este año cuando Díaz-Canel era vicepresidente y responsable de la política de comunicación y medios del país; es que la prensa oficialista podrá difundir noticias de "desastres fatales sin esperar la autorización del Departamento de Ideología del Partido Comunista".

Un ejemplo de este tipo sucedió el pasado 18 de mayo cuando se produjo el accidente aéreo en las inmediaciones de La Habana.

Sin embargo este mismo caso también sirve para ver la doble cara que tiene esta política, ya que hasta la fecha desde los medios cubanos no se han aportado grandes detalles sobre la investigación del siniestro, ni se ha exigido la depuración de responsabilidades.

"Esta política viene en respuesta a las quejas de los medios estatales y de la sociedad en general, y a una necesidad que el gobierno y el partido han reconocido y que se ha vuelto mucho más evidente a medida que el acceso a Internet en el país ha crecido", aseguró al citado medio José Raúl Gallego, escritor del sitio web independiente El Toque.

"La falta de inmediatez es solo uno de los problemas del periodismo cubano. Puede tener una cobertura inmediata, pero igual de tendenciosa, y no es un periodismo de calidad", añadió.

The Associated Press también explicó que este movimiento, que ya ha sido comunicado a un grupo concreto de periodistas cubanos, parece servir como prueba. "Muchos esperan una distribución más amplia de la política e incluso su aprobación como ley a fines de este verano", señaló la agencia.

Asimismo la mencionada fuente dijo que esta nueva política también permite la publicidad, al mismo tiempo que crearía un nuevo regulador de medios independiente del Partido Comunista.