Carta abierta de un periodista cubano a Messi

El periodista cubano Cuscó Tarradell publicó en su perfil de Facebook una emotiva carta para felicitar a Leo Messi por su 31 cumpleaños.

En la misiva también hizo referencia al complicado momento que vive el futbolista argentino, al mismo tiempo que envió un mensaje para los detractores del crack.

"Los detractores perseguirán tus movimientos con lupa, para devorarte en cualquier fallo o medirte con la vara del apasionamiento agrio hacia la altura de otro jugador, cuando tus destrezas niegan paralelos; los admiradores, avivarán su alma solo con verte jugar", afirmó.

Este domingo el jugador del FC Barcelona ha recibido una lluvia de felicitaciones por su cumpleaños. Estrellas como Luis Suárez, Neymar o excompañeros como Carles Puyol felicitaron a Messi a través de las redes sociales.

En este sentido también su esposa Antonela Roccuzzo envió un tierno mensaje a su compañero sentimental.

A continuación reproducimos de forma íntegra la carta:

CARTA ABIERTA A LIONEL MESSI:

Estimado Lionel Messi: Me adelanto con esta misiva, antes del amanecer de este 24 de junio, porque quizás en la mañana de Rusia andes sin tiempo de leer todas las congratulaciones del mundo. Que la franqueza, el amor, la fortaleza física y el talento sublime de tu fútbol te acompañen en cada aniversario de vuestra existencia.

El próximo martes los ojos de miles de millones de aficionados y entendidos del más universal, una vez más, estarán sobre ti. Otro juego como una final para la "Argentina Maldecida": los detractores perseguirán tus movimientos con lupa, para devorarte en cualquier fallo o medirte con la vara del apasionamiento agrio hacia la altura de otro jugador, cuando tus destrezas niegan paralelos; los admiradores, avivarán su alma solo con verte jugar.

No dejes de creer en tus dotes únicas para triunfar, ni en tu barba talismán; no pares de esforzarte; no frenes ninguna carrera para presionar al rival aunque el enfrentamiento sea ríspido contra Nigeria; alza la mano, ve a por todas las pelotas y exígelas de vuelta a tus compañeros porque eres su capitán; camina menos en la cancha, hazlo sólo para oxigenarte después de darlo todo. No esperes por un acierto táctico de Sampaoli; mejor asume que estás sólo contra todos los molinos de piernas africanas. Encandila a tu selección a la gloria para aniquilar la maldición de la Albiceleste y esa sequía de títulos con más de 24 años, desde que en 1993 Gabriel Batistuta levantara la Copa América en Ecuador. Abre las puertas de tu reino. Confiamos en ti, como en tu grandeza. Gracias por existir Leo. Un abrazo inmenso, pasa una excelente jornada de cumple. Felicidades de corazón en tu aniversario 31. Siento respeto por vos.

Cuscó Tarradell, corresponsal de la Televisión Cubana en Santiago de Cuba.