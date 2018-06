Anciana desaparecida en Cuba: La policía prohíbe divulgar información porque traería “repercusiones políticas”

Marbelia Cañete Rondón, de 80 años, está desaparecida desde el pasado 17 de junio y la policía no quiere hacer nada al respecto. Según cuenta su nieto, Liober Almeida Jorge, las autoridades no quieren que el caso se haga público porque podría taer “repercusiones políticas”.

De acuerdo a un reporte de Cubanet, Marbelia salió de la casa “a estirar las piernas” y no ha regresado. Padece demesia senil severa y el perrito que la acompañaba volvió sin ella.

“Debe haber perdido el camino de vuelta; ella es una viejita fuerte y camina sin ayuda, pero tiene demencia senil severa y olvida las cosas casi de inmediato”, explicó Liober.

El joven avisó a la policía poco después de que salieran a buscarla por todo el barrio con la ayuda de los vecinos y no dieran con su paradero. Tres días después cuando fue a la estacion su denuncia no estaba registrada y tuvo que rehacerla.

"Ni siquiera me pidieron una foto de mi abuela. Las tienen porque yo les insistí en dejárselas”, comentó.

Idael Yoandrys Rodríguez, instructor criminalista a cargo de la investigación, no quiso solicitar perros entrenados para la búsqueda y le prohibió a los familiares divulgar el hecho en la prensa, ni pegar carteles en las calles.

"Si no estás de acuerdo con el procedimiento, vete a quejar en (Atención a) Ciudadanía, me dijo tajante (el instructor)”, cuenta Liober.

Cuando la perrita que salió con su abuela regresó sola cinco días después, llamó a la policía y le dijeron que cuando apareciera un carro irían a su casa.

La respuesta entonces fue más terrible aún. "Tú tienes razón en parte, pero no puedes andar pegando volantes por ahí, porque eso puede traer repercusiones políticas”.

“Investigamos donde quiera, en el hospital, en el Hogar de Ancianos, en los policlínicos, e incluso la hemos buscado en Río Cauto y Las Tunas. La policía de allí, solo después de revisar su base de datos, confirmó que está circulada pero ninguno tenía conocimiento o indicación de búsqueda alguna”, completa.

Por si fuera poco Liober cuenta que estuvo una hora detenido en la policía porque los agentes creyeron que él intetaba tomar fotos con su móvil de la unidad.

"Hoy fui a la unidad para informarme sobre la búsqueda de abuela, allí recibí una llamada y se activó el flash del móvil. Los policías pensaron que estaba haciendo fotos y eso bastó para que me detuvieran e intentaran quitarme el teléfono, me esposaron, me hicieron desnudar y revisaron mi ropa y me encerraron en una celda, como si fuera un bandolero. Una hora después fui liberado. Todo fue un mal entendido, pero ya me habían amenazado con acusarme de espionaje por intentar hacer fotos de la Unidad”.

Desesperado, el joven pide ayuda y dio tres números de teléfono para que se comunique cualquier persona que tenga información al respecto (54329763, 55572848, 55050007).