Encuentran con vida al hombre desaparecido en la Ciénaga de Zapata tras más de 40 horas perdido en el monte

Vídeos relacionados:

Después de más de 40 horas desaparecido en una zona boscosa del municipio Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas, Carlos Santiesteban García, de 61 años, fue encontrado con vida.

La noticia fue confirmada por la Asamblea Municipal del Poder Popular en Ciénaga de Zapata (AMPP), que informó en una publicación en su página oficial de Facebook que Santiesteban García fue hallado este jueves alrededor de las 10:00 a.m., tras una intensa búsqueda que se extendió por dos noches y un día.

Según ese comunicado, “alrededor de las 10:00 a.m. de este jueves 11 de diciembre fue encontrado con vida el ciudadano Carlos Santiesteban García, de 61 años de edad, quien había desaparecido de manera repentina de su domicilio desde la tarde del martes 9, sin que hasta hoy se conociera su paradero”.

El vecino fue localizado en la localidad de Sopillar, a más de cinco kilómetros del poblado de Pálpite, por el poblador Ulises López Martín, quien lo descubrió en su sembrado (conuco) e inmediatamente avisó a las autoridades municipales. “Deambuló desorientado durante más de 40 horas, sin dormir ni alimentarse, bajo el asedio implacable de la plaga de mosquitos”, añade la nota.

Pese al agotamiento y la deshidratación, su estado de salud es estable, gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate y de los servicios médicos. La búsqueda fue liderada por vecinos, autoridades locales, combatientes del Ministerio del Interior y especialistas de Salud Pública, que recorrieron una zona de monte y ciénaga de difícil acceso.

Lo más leído hoy:

La delegada de la Circunscripción 11, Rosa Amelia Gómez Niebla, y los familiares del rescatado expresaron su agradecimiento “a todos los que, de una u otra manera, contribuyeron al rápido y oportuno rescate de nuestro coterráneo”.

El pasado 10 de diciembre, la AMPP había informado en otra publicación en redes sociales sobre la desaparición de Santiesteban García, ocurrida desde las 5:00 p.m. del martes. En ese primer aviso, se indicó que vestía “un short y un par de tenis, ambos de color azul, y una camisa sobre los hombros de tonalidad gris”.

“Se mantiene una partida de 15 hombres en su búsqueda, aún sin resultados, y las autoridades locales del Ministerio del Interior ya se ocupan del asunto”, precisaba entonces la nota, que también mencionaba la incorporación de una brigada canina proveniente del municipio Colón para apoyar las labores.

Pálpite, la localidad donde reside Santiesteban García, pertenece al municipio Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas. Se encuentra ubicado a ambos lados de la carretera de Playa Larga a Jagüey Grande, a unos 5 km al norte de la localidad de Playa Larga. Está rodeado por una extensa porción de ciénaga y pantanos.

Aunque el caso de Carlos Santiesteban terminó de manera afortunada, lamentablemente, no todas las desapariciones en Cuba tienen un final feliz. En fechas recientes, otros hechos similares han conmovido a familias en distintas provincias.

En Manzanillo, el anciano Ángel Hung Ramos fue hallado sin vida después de permanecer desaparecido durante diez días. Su hija relató en redes sociales que el hombre, residente en Santiago de Cuba y enfermo de demencia senil, se había extraviado el 26 de noviembre, y pese a la intensa búsqueda familiar, fue encontrado ya fallecido una semana más tarde.

Otro caso que aún mantiene en vilo a todo el país es el de la niña Lali Paola Moliner Bosa, desaparecida en febrero de 2024, cuya madre fue hallada muerta un día después en Cojímar. Su abuela, Beatriz Bosa Alfonso, denunció recientemente el “silencio total” de las autoridades y la falta de avances en la investigación.

Más atrás en el tiempo, la historia de Amarilis Muñiz Navarrete, la niña de nueve años desaparecida en Banes (Holguín) en 1979, sigue siendo un símbolo del silencio institucional ante la violencia contra mujeres y niñas en Cuba. Su familia nunca dejó de buscarla, pero más de cuatro décadas después, no hay respuestas ni justicia.

Estos episodios reflejan una misma realidad: en la isla no existen protocolos oficiales de búsqueda de personas desaparecidas, y son las familias y comunidades quienes asumen la tarea de localizar a sus seres queridos, muchas veces sin apoyo real de las autoridades.