Hallan sin vida a anciano tras 10 días desaparecido en Manzanillo

Vídeos relacionados:

Ángel Hung Ramos, un anciano que estuvo desaparecido durante 10 días, fue hallado sin vida en Manzanillo, un hecho que ha conmocionado a su familia.

Según informó su hija en redes sociales, Hung residía en Santiago de Cuba, padecía demencia senil y desapareció en la ciudad de Manzanillo la tarde del pasado 26 de noviembre. Desde entonces, la familia emprendió su búsqueda, que desafortunadamente tuvo un desenlace fatal.

Captura de Facebook/Einna Eiram Gnuh Zelaznog en 360° con Zoily en Manzanillo

Identificada en Facebook como Einna Eiram Gnuh Zelaznog, la hija de Hung informó en un post que el viernes 5 de diciembre lo habían encontrado ya fallecido, “en muy malas condiciones”.

“Hoy es un día muy triste para mí porque no me pude despedir de mi cascarrabias ni pude acariciar sus canas”, lamentó en su conmovedor mensaje, pero, a la par, reconoció sentir consuelo por haber hecho todo lo posible para que él tuviera una mejor vida durante su vejez, y también por no haberse rendido desde que se perdió.

“Dios te tenga en la gloria, padre mío. Descansa en paz, te querré siempre”, expresó.

Lo más leído hoy:

La mujer agradeció la ayuda de los manzanilleros que la apoyaron en la búsqueda de su padre y exhortó a las personas que tienen familiares con demencia, a no descuidarlos en ningún momento.

“Les pido que todo aquel que tenga a algún familiar con demencia entienda que no hay cuidado suficiente porque en el más insignificante descuido sucede lo peor”, advirtió. “Por favor, cuiden a su familia y busquen apoyo, que una sola persona no es suficiente, y midan sus tratos y palabras que, aunque estén dementes, tienen momentos de lucidez y nadie sabe lo que piensan”.

Captura de Facebook/Einna Eiram Gnuh Zelaznog en Revolico Manzanillo

Desde que Hung desapareció, su hija inició una campaña en Facebook, donde difundió mensajes a diario pidiendo ayuda para localizarlo, preocupada por su condición de salud, pues también sufría hipertensión e hipoglicemia.

Al día siguiente de perder contacto con su familia, el anciano había sido visto en la localidad de Guasimal, donde “cogió monte adentro”, según testigos. Días después lo vieron de nuevo, pero en otro sitio de Manzanillo, tras lo cual no hubo más noticias sobre él. La familia, desesperada, insistió en que quien lo viera contactara con ellos o lo llevara directamente a la policía o a un hospital.

Lamentablemente, pese a la movilización de sus familiares y otras personas, Hung fue encontrado ya sin vida.

En Cuba, no existen protocolos oficiales de búsqueda de personas desaparecidas. Debido a la ausencia de canales estatales y la inacción de las autoridades, las familias cubanas recurren a las redes sociales para solicitar la colaboración de la comunidad para localizar a sus seres queridos.

La organización no gubernamental Cubalex señaló recientemente que las desapariciones en Cuba “revelan un problema estructural que el Estado continúa negando”.

Según datos de la ONG, en la actualidad hay 22 alertas activas de desapariciones y estos casos reflejan un patrón repetido: “familias que buscan sin apoyo estatal, personas que desaparecen en el mar o en rutas migratorias sin ser registradas, mujeres y niñas tratadas con prejuicios y sin apoyo real, y un vacío legal que permite que la desaparición opere como una política de olvido”.