Bad Bunny denuncia trato discriminatorio en un salón de belleza en España

Bad Bunny se encuentra en medio de su gira por España, y no todo han sido aplausos para el cantante por el éxito de su tour. El trapero vivió ayer un desagradable episodio en la ciudad de Oviedo, donde no le quisieron atender en un salón de estética.

El intérprete de Estamos Bien quería hacerse la manicura en un local de la ciudad española y, para su sorpresa, no le quisieron atender por ser hombre.

El cantante recurrió a las redes sociales para desahogarse y contar el incidente aunque, a las pocas horas, el puertorriqueño decidió borrar el post de su perfil de Instagram, pero no de Twitter donde publicó este mensaje:

"Nada, sólo les quería contar que fui a este apestoso lugar para hacer las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja No sé que pensar, pero me parece muy muy lamentable jaja. ¿En qué año estamos? ¿En el p*to 1960? ¿Cómo se le llama a eso?", ha escrito en la red social del pajarito junto a una imagen del establecimiento.

El pot ha sido retuiteado más de 5.000 veces y cuenta con más de 20.000 likes. Además, la mayoría de los usuarios de la red le han mostrado su apoyo.

"No entendí que tipo de limitación implica para una manicurista arreglarse las uñas a un hombre" o "Eso es discriminación y no debería existir en pleno siglo XXI", son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo del comentado texto.

Además de este percance, el cantante ha sido víctima de las críticas después de acudir al festival de música electrónica Tomorrowland, que se celebra en Bélgica.

La presencia del trapero en el popular evento ha desatado una ola de comentarios negativos en las redes, donde los usuarios han expresado su disconformidad:

"Me parece una falta de respeto que lleven a Bad Bunny a cantar en Tomorrowland", escribía una usuaria de Twitter. Mientras que otro aseveraba: "No importa en el set de quién sea. NO TE PUEDES TRAER A BAD BUNNY A TOMORROWLAND".