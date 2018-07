Despiden a reportero de El Gordo y la Flaca como parte de los recortes en Univisión

Los recortes de personal en la cadena hispana Univisión han llegado también al programa El Gordo y la Flaca, donde ha sido despedido el reportero Paco Fuentes. Luego de insistentes rumores, fue el propio periodista, a través de una publicación en Instagram, quien confirmó que se va de la cadena.

“Hoy no solo dejo mi casa, dejo mi hogar @univision. Me voy con gran dolor, pero con la frente en alto, sabiendo que hice las cosas con todo el amor y profesionalismo posible para todos ustedes que nos hacen el favor de vernos, leernos y escucharnos día a día”, escribió.

“No me queda más que agradecer a Dios y los que me permitieron formar parte de esta espectacular sesión de vida. Espero que pronto se me abra otra puerta tan grande como la de @elgordoylaflaca para seguir cerca de ti”, añadió refiriéndose directamente a los espectadores.

Fuentes alcanzó popularidad a partir de la controversia que generó una bofetada que le dio el actor mexicano Eduardo Yáñez en una alfombra roja.

Recientemente, el nuevo director ejecutivo de Univisión se refirió de forma muy directa a los tiempos que corren: “Nos esperan días difíciles mientras la compañía se ajusta”.

El pasado miércoles ya se anunciaron algunos despidos importantes, entre ellos el de la meteoróloga chilena Paola Elorza (Noticias 23). Además saldrán de la pantalla Cecilia Ramírez Harris, experta venezolana en salud y estilo de vida de Primer Impacto, y la corresponsal del Noticiero Univision Marِía Eugenia Payán.

La cadena Telemundo también anda reajustándose y ha anunciado recientemente que el programa Don Francisco te invita, conducido por el célebre presentador chileno Francisco Kreutzberger, solo se emitirá hasta el próximo mes de diciembre.