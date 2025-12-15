“Celia Cruz es dueña de mi alma”: Marc Anthony no pudo contener la emoción al recordar a la legendaria cantante cubana

El cantante Marc Anthony conmovió a sus seguidores al recordar a la legendaria Celia Cruz, durante una entrevista exclusiva para Univisión, en la que mostró algunos de los recuerdos más valiosos que conserva en su estudio personal.

Acompañado por su esposa, Nadia Ferreira, el artista compartió con el público una serie de objetos que atesora de grandes figuras de la música, entre ellos del rey del pop, Michael Jackson, con quien tuvo la oportunidad de colaborar.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando mostró una fotografía junto a Celia Cruz, a quien definió como una figura fundamental en su vida personal y artística.

“Celia Cruz es dueña de mi alma, madrina, me cuidó tanto, me enseñó tanto… No tanto de la música, sino de la vida. Ella me decía: ‘tú eres el futuro de la música’”, expresó con evidente emoción el salsero puertorriqueño-estadounidense.

Marc Anthony ha reiterado en varias ocasiones la profunda admiración que siente por la “Guarachera de Cuba”, a quien considera su gran mentora y una fuente inagotable de inspiración.

La conexión entre ambos artistas trascendió lo profesional, forjando una amistad que marcó para siempre la carrera del intérprete de Vivir mi vida.

El gesto ha sido celebrado en redes sociales, donde fanáticos de ambos íconos de la música latina destacaron el cariño y respeto que Marc Anthony continúa demostrando hacia la inolvidable Celia Cruz, símbolo eterno de la cultura cubana.