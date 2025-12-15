“Celia Cruz es dueña de mi alma”: Marc Anthony no pudo contener la emoción al recordar a la legendaria cantante cubana

El cantante Marc Anthony conmovió a sus seguidores al recordar a la legendaria Celia Cruz, durante una entrevista exclusiva para Univisión, en la que mostró algunos de los recuerdos más valiosos que conserva en su estudio personal.
Acompañado por su esposa, Nadia Ferreira, el artista compartió con el público una serie de objetos que atesora de grandes figuras de la música, entre ellos del rey del pop, Michael Jackson, con quien tuvo la oportunidad de colaborar.
Sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando mostró una fotografía junto a Celia Cruz, a quien definió como una figura fundamental en su vida personal y artística.
“Celia Cruz es dueña de mi alma, madrina, me cuidó tanto, me enseñó tanto… No tanto de la música, sino de la vida. Ella me decía: ‘tú eres el futuro de la música’”, expresó con evidente emoción el salsero puertorriqueño-estadounidense.
Marc Anthony ha reiterado en varias ocasiones la profunda admiración que siente por la “Guarachera de Cuba”, a quien considera su gran mentora y una fuente inagotable de inspiración.
La conexión entre ambos artistas trascendió lo profesional, forjando una amistad que marcó para siempre la carrera del intérprete de Vivir mi vida.
El gesto ha sido celebrado en redes sociales, donde fanáticos de ambos íconos de la música latina destacaron el cariño y respeto que Marc Anthony continúa demostrando hacia la inolvidable Celia Cruz, símbolo eterno de la cultura cubana.
Preguntas Frecuentes sobre el Legado de Celia Cruz y su Relación con Marc Anthony
¿Cuál es la relación entre Marc Anthony y Celia Cruz?
Marc Anthony considera a Celia Cruz como una figura fundamental en su vida personal y artística. Durante una entrevista, expresó que ella fue su madrina y le enseñó lecciones importantes sobre la vida más allá de la música. Esta conexión trascendió lo profesional, forjando una amistad que marcó para siempre la carrera del salsero.
¿Cómo ha sido el reconocimiento de Celia Cruz en Cuba tras su muerte?
A pesar de la censura oficial por décadas, Celia Cruz ha recibido recientemente un reconocimiento simbólico en Cuba con una estrella en el Paseo de la Fama de la Fábrica de Arte Cubano. Este homenaje ocurrió en el marco del centenario de su nacimiento, a pesar de que su música fue silenciada por el régimen cubano tras su salida al exilio en 1960.
¿Por qué Celia Cruz fue censurada en Cuba?
La censura a Celia Cruz en Cuba se debe a su apoyo público a la libertad del país y su salida al exilio en 1960. Durante décadas, su música y su nombre fueron omitidos de los medios oficiales, aunque su legado ha persistido en la memoria y corazones de los cubanos.
¿Qué eventos han conmemorado el centenario de Celia Cruz?
El centenario de Celia Cruz ha sido conmemorado con diversos eventos internacionales, incluyendo conciertos en Nueva York y una misa en La Habana. Estos homenajes destacan su influencia en la música y su simbolismo como ícono de libertad y resistencia, desafiando la censura que enfrentó en su tierra natal.
