Bruno Mars sorprende a sus fans con 20 kilos de más

El cantante Bruno Mars ha sido sorprendido disfrutando de sus vacaiones en México. La estrella del pop ha sido vista en traje de baño y disfrutando de un paseo en yate.

Pero el intérprete de When I was your man no fue el único sorprendido: los fans han quedado boquiabiertos al ver que el cantante ha ganado ¡por lo menos 20 kilos de peso!

El nacido en Hawái alborotó las redes, pero no por un concierto o un baile sino por su radical cambio de apariencia.

A través de las redes sociales se han viralizado unas fotografías del 11 veces ganador de los Grammy junto a su novia Jessica Caban, en Punta Mita, Nayarit. Pero las idílicas vacaciones se han convertido en blanco de despiadadas críticas.

Pero la realidad es que Bruno está disfrutando de un merecido descanso y su aspecto físico no parece preocuparle demasiado. Fuentes cercanas aseguran que descansará lo que resta de la semana para luego preparar la reanudación de su gira con un concierto en Denver, Texas, programado para el próximo 7 de septiembre.