Diane Keaton, ícono del cine, fallece a los 79 años

La actriz Diane Keaton falleció a los 79 años en California el sábado 11 de octubre, confirmó la revista People, que indicó que la familia ha pedido privacidad en este momento de gran tristeza.
Keaton, emblema del cine estadounidense desde la década de 1970, saltó a la fama por El Padrino y sus colaboraciones con Woody Allen, y ganó el Óscar a Mejor Actriz por Annie Hall (1977). A lo largo de su trayectoria, protagonizó títulos populares como El club de las primeras esposas, varias cintas de Nancy Meyers y la franquicia El club del libro.
Nacida en Los Ángeles en 1946 como Diane Hall, fue la mayor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero civil y su madre ama de casa.
“En el fondo, probablemente quería ser artista… Era hermosa. Era mi defensora”, dijo Keaton sobre su madre en una entrevista con People en 2004.
Adoptó el apellido de soltera de su madre —Keaton— como nombre profesional al descubrir que ya existía una Diane Hall registrada en Actors’ Equity.
Se formó en teatro y, tras mudarse a Nueva York, trabajó en Broadway: en 1968 fue suplente del papel de Sheila en Hair; en 1969 protagonizó Play It Again, Sam y recibió una nominación al Tony.
Años después reveló que durante Hair sufrió bulimia por presiones de peso: “Era una enfermedad mental… Me convertí en una experta en ocultarme”, relató en 2017, y explicó que superó el trastorno con terapia.
Su debut en cine llegó con Lovers and Other Strangers (1970), pero el gran impulso fue Kay Adams en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola.
“Lo más amable que alguien ha hecho por mí… es que me eligieron para El Padrino y ni siquiera lo leí”, reconoció a People en 2022.
Repitió el papel en El Padrino II (1974) y El Padrino III (1990), dos filmes que también se alzaron con el Óscar a Mejor Película.
La noticia de su muerte cierra una carrera de más de cinco décadas marcada por versatilidad, carisma y una huella imborrable en la comedia romántica y el drama.
La familia ha solicitado privacidad mientras se conocen más detalles y se organizan homenajes a su legado artístico, informó People.
Preguntas frecuentes sobre Diane Keaton y su legado en el cine
¿Cuál fue el papel más emblemático de Diane Keaton en el cine?
Diane Keaton es mundialmente reconocida por su papel como Kay Adams en la saga de "El Padrino". Keaton también ganó un Óscar a Mejor Actriz por su actuación en "Annie Hall" (1977). Estos roles, junto con sus colaboraciones con Woody Allen, la consolidaron como un ícono del cine estadounidense.
¿Qué impacto tuvo Diane Keaton en la industria del cine?
Diane Keaton dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica con una carrera que abarcó más de cinco décadas. Su versatilidad y carisma la convirtieron en una figura destacada tanto en la comedia romántica como en el drama, influyendo en generaciones de actrices y cineastas.
¿Cómo superó Diane Keaton su lucha contra la bulimia?
Diane Keaton reveló que sufrió bulimia durante su participación en la obra "Hair" debido a las presiones sobre su peso. Superó este trastorno alimenticio mediante terapia, lo que le permitió continuar y triunfar en su carrera actoral.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.