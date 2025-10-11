Diane Keaton, ícono del cine, fallece a los 79 años

Vídeos relacionados:

La actriz Diane Keaton falleció a los 79 años en California el sábado 11 de octubre, confirmó la revista People, que indicó que la familia ha pedido privacidad en este momento de gran tristeza.

Keaton, emblema del cine estadounidense desde la década de 1970, saltó a la fama por El Padrino y sus colaboraciones con Woody Allen, y ganó el Óscar a Mejor Actriz por Annie Hall (1977). A lo largo de su trayectoria, protagonizó títulos populares como El club de las primeras esposas, varias cintas de Nancy Meyers y la franquicia El club del libro.

Nacida en Los Ángeles en 1946 como Diane Hall, fue la mayor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero civil y su madre ama de casa.

“En el fondo, probablemente quería ser artista… Era hermosa. Era mi defensora”, dijo Keaton sobre su madre en una entrevista con People en 2004.

Adoptó el apellido de soltera de su madre —Keaton— como nombre profesional al descubrir que ya existía una Diane Hall registrada en Actors’ Equity.

Se formó en teatro y, tras mudarse a Nueva York, trabajó en Broadway: en 1968 fue suplente del papel de Sheila en Hair; en 1969 protagonizó Play It Again, Sam y recibió una nominación al Tony.

Años después reveló que durante Hair sufrió bulimia por presiones de peso: “Era una enfermedad mental… Me convertí en una experta en ocultarme”, relató en 2017, y explicó que superó el trastorno con terapia.

Su debut en cine llegó con Lovers and Other Strangers (1970), pero el gran impulso fue Kay Adams en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola.

“Lo más amable que alguien ha hecho por mí… es que me eligieron para El Padrino y ni siquiera lo leí”, reconoció a People en 2022.

Repitió el papel en El Padrino II (1974) y El Padrino III (1990), dos filmes que también se alzaron con el Óscar a Mejor Película.

La noticia de su muerte cierra una carrera de más de cinco décadas marcada por versatilidad, carisma y una huella imborrable en la comedia romántica y el drama.

La familia ha solicitado privacidad mientras se conocen más detalles y se organizan homenajes a su legado artístico, informó People.

