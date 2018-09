La batalla de los padres y maestros en Cuba

Cada nuevo curso escolar marca el inicio de una guerra para los padres y maestros en Cuba, al menos para los que se preocupan y se ocupan, respectivamente.

Según plantea Magalis, madre soltera de 37 años, "hay una lucha que empieza desde las vacaciones para comprar mochila, zapatos, uniforme y todo tipo de utensilios escolares, que casi siempre se resuelven con lo que la gente trae de México o Panamá para revenderlos en los 'merolicos'.

"Allí uno encuentra mejores cosas y a veces más baratas que en las tiendas, donde apenas hay productos. Pero no todos los padres pueden darse el lujo de gastar como mínimo 50 CUC para que el niño tenga lo imprescindible para ir a la escuela. Los precios de cualquier mercancía suben de un mes a otro y seguimos cobrando lo mismo. A mí me salva el dinero que me manda mi hermana, que vive en Miami.

"La otra lucha se da en septiembre, cuando uno comienza a lidiar con el déficit de maestros o la falta de conocimientos que tienen los que están, así como a garantizar meriendas y almuerzos de lunes a viernes", asegura esta habanera con tres hijos en edad escolar.

Tal como indica desde Matanzas Rodolfo, "hace mucho que la responsabilidad de la escuela pasó a ser de la familia. Los propios padres tenemos que arreglar techos y paredes, pintar y buscar quien arregle ventanas, puertas y mesas. De nuestro bolsillo salen ventiladores, útiles de limpieza y cualquier otra cosa que necesiten los niños y profesores para estar un poquito más cómodos.

"Todos los años se dice que está garantizada la base material de estudio, pero en cada inicio de curso sigue habiendo libros rotos o que no aparecen. Además, gastamos lo que tenemos y lo que no en repasadores particulares desde la enseñanza primaria.

"¿Qué tipo de educación gratuita tenemos si hay que pagar a un profesor porque en la escuela no siempre se imparten correctamente los contenidos? Los maestros privados no son baratos, pero sí muy buenos. Vale la pena pagarles para que los niños no suspendan o aprueben sin saber nada", apunta preocupado este padre de 35 años.

Por otro lado, agrega, "los estudiantes no dan el máximo porque saben que el maestro está obligado a aprobarlos. Falta exigencia en la casa y los muchachos arrastran deficiencias sobre todo de la secundaria, uno de los niveles más afectados".

Si bien las autoridades del Ministerio de Educación (MINED) han informado que los niveles de venta de los uniformes superan el 90% y que este lunes "todos tendrán", hay muchos padres que a estas alturas no han podido encontrar la talla que lleva su hijo y han tenido que pedir uno prestado, comprarlo "por la izquierda en 150 pesos", o mandarlos a hacer con una costurera particular, que cobra "un ojo de la cara".

Asimismo Mayra, una granmense de 41 años, explica que "conozco a una mamá que mandó a hacer los uniformes a Miami, donde dicen que hay un establecimiento que los vende. El tallaje se estima por una cifra promedio, por lo que 'regularmente' no aparece el uniforme que uno necesita, pero los revendedores tienen tallas de todo tipo. ¿Quién entiende eso?

"Las condiciones reales en muchos lugares distan de ser las que aparecen en los medios. Todavía hay escuelas que no tienen ni útiles escolares ni maestros ni agua potable. A eso se suma que el equipamiento tecnológico está en malas condiciones. Es una falta de respeto que nos engañen", añade.

No obstante, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha ratificado que "están creadas las condiciones para el inicio del curso escolar", que recibirá a alrededor de 1 745 000 alumnos y más de 156 000 profesores, en unos 10 717 centros educativos.

Aunque el gobierno prevé reparar 2 393 instituciones docentes antes de finalizar 2018, seguirán quedando al menos 1 665 en regular o mal estado constructivos para diciembre próximo.

Por su parte, la ministra de Educación Ena Elsa Velázquez ha dicho que se cuenta con "los recursos indispensables" para el nuevo período lectivo.

La titular ha recalcado que está garantizado el 93% de la fuerza docente y que el 7% de esa plantilla se ha llenado con alternativas como la contratación por horas, la reincorporación de jubilados del sector y el apoyo de estudiantes universitarios.

Las provincias más afectadas en lo referido a la cobertura docente son La Habana, Mayabeque y Matanzas. De los 10 000 maestros que faltarán en las aulas de la isla a partir de este lunes, 335 corresponden a esos tres territorios. En palabras de Velázquez, "sigue siendo una preocupación permanente garantizar un maestro para cada aula cubana".

Al respecto, comenta Ileana, profesora particular de Español, que en otros tiempos "ser maestro era difícil. No se trataba de una carrera a la que cualquiera podía acceder. Hoy se le da a los estudiantes con peores resultados académicos al terminar la secundaria y a los que culminan el 12 grado prácticamente se les regala la oportunidad de ingresar en una universidad pedagógica.

"¿Qué tipo de maestro estamos formando? ¿Con qué preparación y vocación formarán ellos a las nuevas generaciones? Cada día en las aulas los docentes tiene menos experiencia porque los más jóvenes duran muy poco en el sector. Muchos ni siquiera se esfuerzan por dar buenas clases.

"Ni mejoran las condiciones de trabajo ni los estímulos para los profesores. Se requieren medidas urgentes para elevar los salarios. ¿Se habrá preguntado alguien si un maestro puede comprarse un móvil, construir una casa o ir a Varadero? Mientras asumamos como algo normal que un maestro gane más vendiendo pizzas que dando clases, a largo plazo tendremos el doble de los problemas que hoy", subraya.

Amén de que ha anunciado la atención al personal docente y no docente con beneficios económicos e insumos, el MINED ha dejado claro que las estrategias para estimular al maestro deben partir de la comunidad. Al final, resume Ileana, "todo se queda en el aire".

Solo Granma, Guantánamo, Las Tunas, Pinar del Río y Santiago de Cuba se encuentran con un panorama positivo en cuanto a la cantidad de maestros.

"Para palear el éxodo masivo de maestros hacia la rama privada o sectores estatales mucho mejor remunerados es buena la idea de usar a universitarios para dar clases, pero a ellos habría que darles un mayor reconocimiento y horarios que no entorpezcan sus estudios.

"Los maestros necesitamos módulos de ropa y calzado para dar clases. Entre las reuniones y el papeleo se nos va el tiempo, mientras no existe una verdadera estimulación. Hay que aprobar a los estudiantes, para que no nos afecten la evaluación. Creo que después de este curso me iré a trabajar en el turismo o algo asi", considera Rebeca, quien se desempeña como profesora en Mayabeque.

De acuerdo con cifras oficiales, el salario medio de un profesor en la isla es de unos 530 pesos que equivalen a 20 CUC.

Datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información refieren que unos 21 000 maestros dejaron las aulas en la década pasada. La educación cubana recibe el 22% del presupuesto estatal.