Dayamí La Musa, dispuesta a bajar "las libras de más"

La cantante cubana Dayamí Cordero, o “La Musa”, está dispuesta a dar un giro radical a su vida y tomar las riendas de su salud. La esposa del reguetonero cubano Osmani García “La Voz” se ha propuesto “bajar las libras de más” y para ello ha comenzado un arduo entrenamiento que además de ayudarle a perder peso le proporcionará “un cuerpo y una mente mucho más sana”.

Estas fueron las palabras que compartió la propia Musa en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparece dentro de un auto con guantes de gimnasio en mano y con cara de haber terminado una dura sesión de ejercicios.

“I can do it... A bajar las libras de más que comer lo que te gusta es muy rico pero un cuerpo y una mente sana es todo lo que necesitas”, escribió la artista.

Como prueba de la gran motivación que ha movido a Dayamí a cambiar su estilo de vida, la joven ha compartido también dos imágenes consecutivas que reflejan el físico que posee actualmente.

Posando con un pantalón deportivo en color rojo y con una ajustada camiseta blanca, la intérprete de Bumper se ha mostrado tal y como es.

Los mensajes de apoyo y cariño por parte de sus miles de seguidores no se han hecho esperar. La mayoría de ellos le han animado a que continúe con su objetivo pero que siga manteniendo la frescura que tanto le caracteriza:

"Linda Musita, tú con más libras o menos eres preciosa, Dios te bendiga", "Tienes una cara muy linda y esos ojitos tan tiernos me encantan", Así es, fuerte y con voluntad. Salud es lo que hace falta y bienestar" o "Tu belleza es natural de cuerpo, mente y alma. Bella por fuera como nadie y maravillosamente bella por dentro, te admiro", son algunos de los mensajes que han ido dejando sus fans en la publicación de Instagram.

Aunque a día de hoy "La Musa" no presenta la misma figura con la que la conocimos hace varios años, no cabe duda de que sigue conservando su indiscutible belleza latina y es una de las mujeres más seguidas y queridas dentro del panorama urbano cubano.