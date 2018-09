La Consulta Popular sobre el Proyecto de Constitución llega también a casa de Pánfilo

La Consulta Popular sobre el Proyecto de Constitución, que comenzó en Cuba el pasado 13 de agosto y se extenderá hasta el 15 de noviembre, también llegará a casa de Pánfilo y a los populares personajes del show humorístico Vivir del Cuento.

El propio Luis Silva, actor cubano que encarna al viejo Pánfilo, lo anunció en su cuenta de Facebook junto a una foto en la que se lo ve en la sala de 'su casa' con Facundo, Chequera, Chacón, Ruperto y Evarista, examinando con atención el tabloide constitucional, que trae propuestas de cambio como el matrimonio igualitario y el fin de la gratuidad de algunos servicios de salud.

"Y próximamente, la Consulta Popular sobre el Proyecto de Constitución llegará también a casa de Pánfilo", escribió Silva junto a la imagen.

El post cuenta con casi 2000 reacciones entre risas y corazones y se ha compartido más de 400 veces. En los comentarios, sin embargo, hay quienes se han mostrado un tanto preocupados por el 'tema a debatir' en el programa televisivo, que debe salir al aire en las pantallas de la Isla el próximo lunes.

"Pánfilo, no estires mucho la soga, mira que tú eres lo único bueno de la tv cubana", "Con ese tema tienen que hilar fino, ir con mucho tacto", "Pánfilo no aprietes que esta gente no cree en nadie ni en nada, fácilmente te sacan de la T.V. y te desaparecen del mapa", "Equipo, por favor con cuidado, son de los pocos programas que se pueden ver!!! Y el pueblo cubano cada lunes se acuesta con el susto de no verlos nunca más", son algunos de los comentarios de seguidores preocupados por posibles represalias que saquen de la pantalla chica a tan gustado espacio.

Varios usuarios se quejaron de que el pasado lunes no se transmitió el episodio correspondiente y se preguntan si tendría que ver con lo que ha estado cocinando este elenco y sus directores y guionistas.

"Eso no me lo pierdo yo", "Me mata de risa la cara de Facundo", "A pesar de la seriedad del tema no puedo parar de reírme pensando en lo que viene", "De ver la foto, ya estoy riendo. Y Chequera representando a los que no entienden nada jaja", comentan otros que prefirieron no preocuparse y dejarse llevar por la divertida aunque aguda propuesta que trae el programa.