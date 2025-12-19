¡Chequera está en el yuma! Mario Sardiñas sorprende a sus fanáticos desde Texas

El popular humorista cubano Mario Sardiñas, conocido por su inolvidable personaje de Chequera en el programa Vivir del Cuento, ha reaparecido en redes sociales desde Dallas, Texas, en Estados Unidos, sorprendiendo a sus seguidores con nuevas promociones y colaboraciones con negocios locales.
Aunque el actor no había confirmado oficialmente su llegada a suelo estadounidense, ya son muchos los mensajes de bienvenida que ha recibido en sus publicaciones, donde se le ve muy activo participando en campañas publicitarias para pequeños comercios.
“Good morning, farándula. De más está decirles por qué les dije Good morning”, dice entre risas en uno de sus videos, en el que comenta sorprendido cómo en Estados Unidos la gente deja en la calle un sofá casi nuevo.
Fiel a su estilo, Chequera mantiene su humor criollo y las ocurrencias típicas del cubano de a pie, recordando entre bromas sus preocupaciones en La Habana: las interminables colas en cualquier tienda, los apagones que no lo dejaban pagar a tiempo sus compras y la escasez de productos.
Pero más divertido aún es verlo tan sorprendido mientras recicla la basura, mientras a su mente vienen los basureros de la capital cubana.
La llegada de Mario Sardiñas a Estados Unidos ha despertado la nostalgia entre los seguidores de Vivir del Cuento, muchos de los cuales esperan un reencuentro con los demás actores del elenco que también residen en Miami, como Luis Silva (Pánfilo), Andy Vázquez (Facundo), Omar Franco (Ruperto), Irela Bravo (Cachita) y otros artistas cubanos que formaron parte del gustado humorístico.
Por ahora, Chequera parece disfrutar de su nueva etapa en el “yuma”, adaptándose al ritmo de la vida americana sin perder su sabor cubano ni su peculiar sentido del humor.
