Maradona aconseja a Messi que no vaya más a la selección Argentina

Diego Armando Maradona repasó el momento actual que vive como técnico de los Dorados de Sinaloa y arremetió contra la dirección de la selección argentina.

"A Messi le diría que no venga más con la selección, que se retire", confesó durante una entrevista con el diario Clarín.

'El Pelusa' lamentó que se responsabilice al jugador del Barça de todo lo negativo que acontece en el fútbol albiceleste.

No ad for you

"Pierde el sub 15 y la culpa es de Messi (...) Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: 'no vayas más, loco'. A ver si se la bancan", afirmó.

También criticó el papel de la selección en el pasado Mundial de Rusia. "La verdad es que entramos como Guatemala y salimos como Costa Rica. Me dolió mucho. Porque no hay respeto. Ahora ponen a Scaloni. Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni!", lamentó.

"¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza… ¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice 'yo estoy preparado'. Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh. Como pibe, vamos a comer un asado. Pero como director técnico y de la Selección, no", agregó.

Maradona cosechó el domingo su segundo victoria como entrenador de los Dorados de Sinaloa y comparó la sensación de la victoria con un beso de su nieto o su madre.