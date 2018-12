Víspera de San Lázaro, el viejito milagroso de los cubanos

Este domingo amaneció con una fina llovizna en el poblado capitalino de Santiago de Las Vegas. El cielo permanecía nublado, pero es la víspera de San Lázaro, el viejito (así se le conoce dentro de la religiosidad popular) milagroso de los cubanos, y muchos caminaban desde temprano hacia El Rincón, donde yace su santuario.

Hay flores y velas, casi siempre moradas; estatuillas; tarjetas con oraciones. Los vendedores no dejan de alertar: "Es mejor comprarlas aquí (Santiago de Las Vegas) porque en la iglesia están más caras y la gente, que va con todo tipo de ropa hecha de yute, hace colas para llevar dos o tres ramos y también dos o tres velas".

Foto: CiberCuba

En medio del alboroto, un padre ayuda a su hijo a quitarse los zapatos y las medias para que camine descalzo sobre el asfalto, que todavía está húmedo, aunque la lluvia haya cesado. "Ni te quejes, que otras veces has tenido que coger la calle caliente", oigo como le recuerdan al niño, que no pasa los diez años.

Desde hace unas horas Jesús puso a "su" San Lázaro en una cajita de madera para que los devotos le echen unas monedas. Me agacho para hablar con él porque está sentado en el suelo y le pregunto que si puedo hacerle una foto a su San Lázaro y me responde: "A él sí, a mí no. Pídale por su salud".

Jesús me explica que últimamente la gente va cada vez más pronto a "pedirle" a San Lázaro. "Sus fiestas son el 17 de diciembre y antes los creyentes comenzaban a venir el 16 por la noche, pero ahora llegan desde el día 13 y el 14.

Foto: CiberCuba

“Creo que están desesperados porque tienen más problemas que antes y ven en San Lázaro a un salvador. Siempre ha habido fe en él, lo que ahora es como si la gente lo necesitara más que nunca", me plantea con un tabaco en la boca.

En opinión de la católica Emilia, el 17 de diciembre los cubanos veneran a un santo que representa a diferentes deidades religiosas: Lázaro, el mendigo de las muletas del que habla la parábola de Jesús del Evangelio según San Lucas; el obispo San Lázaro y Babalú Ayé, el orisha africano.

Foto: CiberCuba

"Por estos días no tenemos descanso", me asegura la cuentapropista Yaima. "Vienen personas de toda Cuba, incluso muchos extranjeros. Tal vez llegan más hoy domingo que mañana lunes. Vendemos miles de flores y las cafeterías y los parqueos no dan abasto. El ir y venir es constante".

Foto: CiberCuba

"Para nosotros San Lázaro no es solo el santo más venerado de la isla después de la Virgen de la Caridad del Cobre, sino el anciano pobre que ha sufrido en carne propia el dolor y que es capaz de sanar milagrosamente. Si la Virgen es nuestra madre, nuestra patrona, San Lázaro es el padre que todo lo puede curar", afirma emocionada la joven de 30 años.

A tenor con Ivonne, de 54 años, "yo le pedí hace ocho años por la salud de mi hija y gracias a él (San Lázaro) ella se salvó, a pesar de que todo el mundo pensó que se moriría de leucemia. Yo le juré que vendría cada año a verlo y así lo hago, llueva, truene o relampaguee".

"Siempre habrá quien le dé una vueltecita al viejito porque hay mucha gente en deuda con él. Que sigan llegando los peregrinos, que le pidan por la paz, la salud y la prosperidad. Que nos cuide siempre a todos los cubanos", me dice con lágrimas en los ojos y un ramo de flores moradas en las manos, mientras emprende el trayecto hacia El Rincón.