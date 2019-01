Nuevo capítulo del idilio entre Donald Trump y Kanye West

Ha comenzado un nuevo año y el idilio entre Donald Trump y Kanye West ha vuelto a la carga. El rapero comenzó el año con uno de sus ya habituales tuits halagando al presedente de Estados Unidos.

El esposo de Kim Kardashian reafirmó su apoyo incondicional a Trump y publicó una serie de tuits con mensajes como "Trump todo el día", "Nosotros cambiaremos el mundo" y "Solo para que en 2019 sepan de qué lado estoy".

Twitter / Kanye West

En su último tuit, West escribió con orgullo: "Una de mis cosas favoritas sobre lo que la gorra de Trump representa para mí es que la gente no puede decirme qué hacer porque soy negro".

No ad for you

Este sábado, Trump ha sido el que ha escrito un tuit agradeciendo a Kanye "por sus lindas palabras". "

"Gracias a Kanye West por sus lindas palabras. La reforma de la justicia penal es ahora ley, aprobada de manera muy bipartidista", escribió en su controversial cuenta de Twitter.

West llamó a Trump "mi hermano" en una serie de tuits publicados en abril, y escribió: "No tienes que estar de acuerdo con Trump [sic], pero la mafia no puede hacer que no lo ame". Ambos somos energía del dragón. Él es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que hace nadie. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos el derecho al pensamiento independiente".