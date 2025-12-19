EE.UU. impone más sanciones contra familiares y allegados de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Vídeos relacionados:

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra varios familiares y allegados de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como parte de las acciones para golpear las redes de corrupción y narcotráfico que sostienen al régimen de Caracas.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las medidas se dirigen contra miembros del entorno directo de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de Cilia Flores y ex alto funcionario de Petróleos de Venezuela (PDVSA)—, así como contra familiares del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado a operaciones financieras del régimen chavista.

“Hoy sancionamos a individuos que apuntalan el narcoestado de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Dijo que “Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La Administración Trump seguirá atacando las redes que sostienen su ilegítima dictadura”.

Las sanciones alcanzan a Eloisa Flores de Malpica, madre de Malpica y hermana de Cilia Flores; su padre Carlos Evelio Malpica Torrealba; su hermana Iriamni Malpica Flores; su esposa Damaris del Carmen Hurtado Pérez; y su hija Erica Patricia Malpica Hurtado.

Todos fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 13850, por ser familiares directos de un individuo implicado en prácticas corruptas y operaciones financieras fraudulentas con el Gobierno de Venezuela.

Asimismo, la OFAC sancionó a Roberto Carretero Napolitano y Vicente Luis Carretero Napolitano, familiares del empresario Ramón Carretero, quien ya había sido incluido en la lista negra el pasado 11 de diciembre por su rol en transacciones ilícitas con el clan Malpica Flores y la estructura económica del régimen de Maduro.

Con estas medidas, el gobierno de Donald Trump dejó bloqueados todos los bienes y activos de los sancionados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de entidades norteamericanas.

Además, todas las transacciones financieras, comerciales o de servicios con los designados quedan prohibidas, salvo autorización expresa de la OFAC, subraya la entidad.

Cualquier empresa o persona que mantenga vínculos con los sancionados podría ser objeto de sanciones secundarias, advierte.

La nota aclara que los bancos y entidades financieras que operen con individuos incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) corren riesgo de enfrentar sanciones o multas, incluso si las operaciones son indirectas.

La medida refuerza la estrategia de Washington de desmantelar las redes familiares y económicas que sostienen la dictadura de Maduro, particularmente aquellas vinculadas al supuesto desvío de fondos de PDVSA y lavado de dinero a través de empresas pantalla en Panamá, República Dominicana y España.

Carlos Erik Malpica Flores, sobrino político de Maduro, fue tesorero nacional de Venezuela y vicepresidente de Finanzas de PDVSA.

Ha sido señalado por Estados Unidos, Europa y varios países latinoamericanos de encabezar una trama multimillonaria de corrupción y narcotráfico que canaliza recursos hacia el entorno familiar del mandatario venezolano.

Según el Departamento del Tesoro, las sanciones buscan “forzar un cambio de comportamiento” en los funcionarios y allegados del régimen, no simplemente castigarlos.

Washington mantiene más de 150 individuos y entidades venezolanas sancionadas, incluidas PDVSA, el Banco Central de Venezuela, empresas navieras vinculadas a la exportación encubierta de petróleo y operadores financieros internacionales relacionados con el régimen chavista.

El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones en el Caribe, tras la decisión de la Administración Trump de reforzar el bloqueo naval contra los petroleros sancionados de la “flota fantasma” venezolana, una operación que también afecta los suministros de crudo hacia Cuba, principal aliado político de Maduro.