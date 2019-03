Cuba a un complicado partido en Haití

Tradicionalmente los partidos de fútbol Cuba – Haití en el estadio Sylvio Cator de Puerto Principe exacerban pasiones. En tiempos actuales donde las revueltas callejeras contra el gobierno han provocado más de dos decenas de muertes en las últimas semanas, las circunstancias en torno al crucial desafío a disputarse allí, han requerido un monitoreo especial. La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) envió a dos inspectores a Puerto Príncipe no sólo a chequear las condiciones del escenario de juego, sino a pulsar el clima político y social. No ad for you El fútbol en Haití es deporte nacional. O más. Por eso es de suponer que dentro de unas horas el estadio nacional parecerá un cuartel militar. Hasta hace unas semanas todas las actividades deportivas estaban suspendidas en Haití. El juego será este domingo 24 de marzo a las 6.30 pm como parte del colofón de la primera parte de la I Liga de Naciones del Caribe, en la que Haití va segundo en la tabla y Cuba cuarta. El vencedor se habrá asegurado un puesto en la lista “top” de 12 equipos del novedoso circuito, muy importante para futuros rankings, y habrá confirmado su presencia en la Copa Oro de la CONCACAF a jugarse en Estados Unidos en junio próximo, aunque en esta ocasión tendrá partidos en México y Costa Rica. También se había hablado de una nación caribeña de la que aún no se menciona el nombre. Un empate también podría asegurar el avance de ambos conjuntos. Los cubanos están desde el viernes en Puerto Príncipe . Este sábado reconocieron y entrenaron en el estadio Sylvio Cator con capacidad para 15.000 espectadores. Varios especialistas comentaron a Cibercuba que quizá la Federación Cubana podría haber solicitado disputar el encuentro en cancha de un tercer país teniendo en cuenta la crisis política y social en Haití. No obstante las expectativas de este encuentro y el contexto dramático que lo rodea, no se había confirmado el interés de la TV cubana por su trasmisión. La delegación cubana esperaba contar horas antes del juego con el capitán de la selección, el cienfueguero Yordan Santa Cruz, varado en Santo Domingo por falta de visado según trascendidos. Los juegos en los últimos 20 años entre ambos equipos han reflejado la paridad de nivel. Entre los 18 haitianos convocados por el técnico francés Marc Collat, varios actúan en ligas de Portugal, Armenia, Estados Unidos, Chile, Francia, Chipre, Azerbaiyán,Francia, España, Escocia y Bélgica. Entre los 20 cubanos figuran jugadores con presencia en campeonatos profesionales de República Dominicana, Nicaragua y Guatemala. "Bajo las circunstancias de este partido, los defensores cubanos tienen que cuidarse de jugadas fuertes porque te cantan un penalty a la primera" dijo a Cibercuba desde La Habana Willy González un veterano jugador de los barrios cercanos a la Ciudad Deportiva que esperaba irse para un área de WIFI en busca del juego en Facebook Live.