Bebeshito responde a críticas tras show en Miami: "Estoy feliz por mí y por las personas que no envidian el éxito de otros"

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito celebró con orgullo su participación en el show de medio tiempo del partido entre Venezuela y Argentina, que tuvo lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.

Su actuación fue recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes destacaron su proyección internacional y su contribución al género reparto.

“Estoy feliz, feliz por mí y feliz por las personas que no envidian el éxito de otros los amo”, escribió el artista en Instagram, en respuesta a los comentarios negativos que circularon en redes sociales tras su presentación.

Aunque recibió una ola de elogios por parte del público cubano, Bebeshito también fue blanco de críticas, sobre todo de usuarios de otros países de Latinoamérica, que cuestionaron su estilo y nivel de reconocimiento fuera de la comunidad isleña.

Entre los comentarios que se difundieron en plataformas sociales se leía: “La primera vez que lo veo nombrar a ese tal Bebeshito, ni enterado de su existencia”; “No se le entendía nada lo que cantaba”; “No lo conoce nadie aparte de ustedes, así de sencillo, que vaya y haga un concierto así en República Dominicana o en Chile o en Argentina a ver cómo le va”.

Algunos incluso no dudaron en hacer comparaciones despectivas: “Ah, pensé que era Bad Bunny o alguno de esos que cantan todos igual”; “Si era venezolano, lo deportaban”; “No, eso no es música y este no es cantante”.

A pesar de las burlas, numerosos usuarios cubanos salieron en defensa del artista, considerándolo uno de los exponentes más representativos del reparto en la isla. Para muchos, su presencia en un evento deportivo de esa magnitud simboliza un paso más en la internacionalización de su carrera y del género urbano cubano.

Bebeshito cerró su mensaje en redes con una frase que también ha sido interpretada como una respuesta directa a los detractores: “Lo que me desees se te multiplique”.

“Seguimos poniendo la bandera en alto. Reparto, gracias infinitas a todos mis fanáticos que sin ustedes nada de esto fuera posible, cada vez que veo el apoyo que me dan me enfoco el doble”, fue el mensaje de agradecimiento para sus fans.

