Orgullo cubano en Miami: Bebeshito arrasa en el Hard Rock Stadium durante partido Argentina vs. Venezuela

El cantante urbano cubano Oniel Bebeshito se presentó este 10 de octubre durante el espectáculo de medio tiempo del partido entre Argentina y Venezuela, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami.

El estadio no estaba completamente lleno, pero el artista logró captar la atención del público presente al entrar al terreno de juego envuelto en una bandera cubana, en un gesto simbólico que generó aplausos y gritos de apoyo desde las gradas.

Durante su actuación, marcada por el ritmo del reparto, Bebeshito aprovechó para rendir homenaje al fallecido cantante El Taiger, incluyendo su nombre en la tira LED que recorría el estadio junto a menciones a figuras como Diego Maradona y Lionel Messi.

Aunque breve, la actuación fue significativa para quienes siguen el reparto cubano, y sirvió para reafirmar la presencia del talento de la isla en escenarios internacionales, incluso en espacios no pensados tradicionalmente para este tipo de música.

Argentina derrotó 1-0 a Venezuela en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos. Anotaron solo un gol que estuvo a cargo de Giovani Lo Celso. El astro del fútbol Lionel Messi no participó del duelo pero siguió las acciones desde un palco en el estadio.

