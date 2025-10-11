Orgullo cubano en Miami: Bebeshito arrasa en el Hard Rock Stadium durante partido Argentina vs. Venezuela

El cantante urbano cubano Oniel Bebeshito se presentó este 10 de octubre durante el espectáculo de medio tiempo del partido entre Argentina y Venezuela, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami.
El estadio no estaba completamente lleno, pero el artista logró captar la atención del público presente al entrar al terreno de juego envuelto en una bandera cubana, en un gesto simbólico que generó aplausos y gritos de apoyo desde las gradas.
Durante su actuación, marcada por el ritmo del reparto, Bebeshito aprovechó para rendir homenaje al fallecido cantante El Taiger, incluyendo su nombre en la tira LED que recorría el estadio junto a menciones a figuras como Diego Maradona y Lionel Messi.
Aunque breve, la actuación fue significativa para quienes siguen el reparto cubano, y sirvió para reafirmar la presencia del talento de la isla en escenarios internacionales, incluso en espacios no pensados tradicionalmente para este tipo de música.
Argentina derrotó 1-0 a Venezuela en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos. Anotaron solo un gol que estuvo a cargo de Giovani Lo Celso. El astro del fútbol Lionel Messi no participó del duelo pero siguió las acciones desde un palco en el estadio.
Preguntas frecuentes sobre la actuación de Bebeshito en Miami
¿Quién es Oniel Bebeshito y por qué es relevante su actuación en el Hard Rock Stadium?
Oniel Bebeshito es un reguetonero cubano que ha ganado reconocimiento internacional por su contribución al género urbano conocido como el reparto. Su actuación en el Hard Rock Stadium durante el partido entre Argentina y Venezuela marca un hito importante para este género musical, al llevarlo a un escenario de talla mundial y reafirmar la presencia del talento cubano en el ámbito internacional.
Lo más leído hoy:
¿Qué simbolismo tuvo la presentación de Bebeshito en Miami?
La presentación de Bebeshito tuvo un fuerte simbolismo al entrar al escenario con una bandera cubana, gesto que fue recibido con aplausos y gritos de apoyo. Este acto representó un orgullo cultural y una reafirmación de identidad para la comunidad cubana en el exilio, además de un homenaje al fallecido cantante El Taiger, lo que añadió un componente emotivo a su actuación.
¿Cómo fue la reacción del público y la comunidad cubana ante la actuación de Bebeshito?
La reacción del público fue positiva, con aplausos y expresiones de apoyo desde las gradas. La comunidad cubana, tanto en Miami como a nivel internacional, ha mostrado orgullo y reconocimiento hacia Bebeshito por llevar el reparto a un escenario internacional, consolidando así su posición como embajador del género cubano en el extranjero.
¿Qué otros logros ha alcanzado Bebeshito recientemente en su carrera musical?
Además de su actuación en el Hard Rock Stadium, Bebeshito ha participado en la Billboard Latin Music Week 2025 y ha sido reconocido como el Artista Latino en Ascenso del mes por Billboard. Estos logros destacan su creciente influencia en el panorama musical latino y su capacidad para representar y expandir el género reparto a nivel internacional.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.