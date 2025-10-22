No habrá liga española en Miami: Se cancela el partido entre Barcelona y Villarreal

Vídeos relacionados:

LaLiga EA Sports anunció la cancelación del encuentro entre Villarreal y FC Barcelona que pretendía disputarse en Miami (EE.UU.) en diciembre, tras la decisión de la promotora del evento de desistir “debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, según informó la agencia EFE.

La empresa lamentó que se frustre una “oportunidad histórica” para la internacionalización del campeonato.

La cancelación se produjo tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLiga en Miami, que comunicó su decisión a la organización.

LaLiga sostuvo que el proyecto “cumplía plenamente con la reglamentación” y no afectaba a la integridad de la competición, según reportó EFE.

La patronal subrayó que llevar un partido oficial a EE.UU. habría reforzado la proyección internacional de clubes, jugadores y de la marca del fútbol español en un mercado estratégico.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó la cancelación como una “oportunidad perdida” para “avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro”.

También criticó que se invoque la “tradición” desde una “visión cerrada y provinciana”, en alusión a las resistencias institucionales.

Es la segunda vez que se frena el intento de disputar un partido liguero en Estados Unidos. En 2018, el proyecto Girona–Barcelona no prosperó por oposición de la RFEF, y la justicia falló en contra de LaLiga en primera instancia, apelación y, finalmente, en el Tribunal Supremo (septiembre de 2024).

Además, EFE recuerda que la FIFA modificó hace un año el Reglamento de Partidos Internacionales sobre partidos fuera del territorio de la federación correspondiente, introduciendo criterios como el impacto en la competitividad, posibles trastornos para equipos del país anfitrión y la seguridad de aficionados y futbolistas.

LaLiga sostiene que iniciativas como esta son clave en un escenario de creciente competencia global —con la Premier League y la UEFA Champions League ampliando alcance e ingresos—, y que renunciar a ellas dificulta generar recursos y limitaría la capacidad de inversión de los clubes españoles.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) había anunciado que, de manera excepcional, daría luz verde a la solicitud de la Real Federación Española de la disciplina (RFEF) para que el partido Villarreal–Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga, se disputara en Miami.

Sin embargo, aficionados y futbolistas dudaron de la iniciativa desde el primer momento.

Se produjeron protestas en los terrenos de juego. Durante los primeros segundos de cada partido, los profesionales pararon y no disputaron el balón.