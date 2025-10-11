El nombre de El Taiger junto a los de Maradona y Messi: Así fue el homenaje de Bebeshito en su show de medio tiempo 

El cantante cubano Bebeshito rindió un emotivo homenaje a El Taiger durante el show de medio tiempo celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami durante el partido de fútbol entre Argentina y Venezuela, en un espectáculo que no solo puso en alto al género reparto, sino también a Cuba entera.
Desde que apareció en el escenario con la bandera cubana pintada en la cabeza y otra sobre sus hombros, Bebeshito dejó claro que su presentación tendría un fuerte componente identitario.
Abrió el espectáculo con el tema “Tacto que llegó el reparto”, un guiño claro al movimiento musical urbano que ha marcado a toda una generación de jóvenes dentro y fuera de la isla.
Pero uno de los momentos más conmovedores llegó cuando el artista decidió rendir tributo a El Taiger, justo al cumplirse un año de su fallecimiento. En las pantallas gigantes del estadio se proyectaron imágenes del reguetonero cubano, mientras Bebeshito interpretaba fragmentos de los éxitos “Marca mandarina” y “El punto”, temas que ambos compartieron y que aún resuenan entre sus seguidores.
El nombre de El Taiger apareció proyectado en las tiras LED del estadio junto a leyendas como Maradona, Messi y Canserbero, un gesto que simboliza el lugar que los cubanos le han dado al artista en la cultura popular urbana y su legado dentro del género.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre el homenaje de Bebeshito a El Taiger
¿Cómo fue el homenaje de Bebeshito a El Taiger en el Hard Rock Stadium?
Bebeshito rindió un emotivo homenaje a El Taiger durante su actuación en el show de medio tiempo en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se proyectaron imágenes del reguetonero cubano en las pantallas gigantes mientras se escuchaban fragmentos de sus éxitos “Marca mandarina” y “El punto”. Este tributo coincidió con el primer aniversario del fallecimiento de El Taiger.
¿Qué significado tuvo la inclusión del nombre de El Taiger junto a Maradona y Messi?
La inclusión del nombre de El Taiger junto a leyendas como Maradona y Messi en las tiras LED del estadio simboliza el lugar que ocupa El Taiger en la cultura popular urbana cubana y su legado dentro del género reparto. Este gesto refleja el reconocimiento y respeto que ha ganado el reguetonero entre sus seguidores y en la escena musical.
¿Cómo ha impactado Bebeshito en el género reparto desde su llegada a Estados Unidos?
Bebeshito ha marcado un hito en el género reparto al llevarlo a escenarios internacionales como el Hard Rock Stadium y al ser reconocido por Billboard como Artista Latino en Ascenso. Su música ha calado entre el público latino, especialmente en la comunidad cubana del exilio, consolidándose como un embajador del reparto fuera de la Isla.
¿Qué otros logros ha alcanzado Bebeshito en su carrera internacional?
Bebeshito ha logrado cantar en escenarios como el Kaseya Center y el Pitbull Stadium en Miami, participó en la Billboard Latin Music Week 2025, y ha sido reconocido por Billboard como Artista Latino en Ascenso. Estos logros demuestran su creciente influencia en la música urbana y su capacidad para representar al reparto cubano a nivel internacional.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.