El nombre de El Taiger junto a los de Maradona y Messi: Así fue el homenaje de Bebeshito en su show de medio tiempo 

El cantante cubano Bebeshito rindió un emotivo homenaje a El Taiger durante el show de medio tiempo celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami durante el partido de fútbol entre Argentina y Venezuela, en un espectáculo que no solo puso en alto al género reparto, sino también a Cuba entera.

Desde que apareció en el escenario con la bandera cubana pintada en la cabeza y otra sobre sus hombros, Bebeshito dejó claro que su presentación tendría un fuerte componente identitario.

Abrió el espectáculo con el tema “Tacto que llegó el reparto”, un guiño claro al movimiento musical urbano que ha marcado a toda una generación de jóvenes dentro y fuera de la isla.

Pero uno de los momentos más conmovedores llegó cuando el artista decidió rendir tributo a El Taiger, justo al cumplirse un año de su fallecimiento. En las pantallas gigantes del estadio se proyectaron imágenes del reguetonero cubano, mientras Bebeshito interpretaba fragmentos de los éxitos “Marca mandarina” y “El punto”, temas que ambos compartieron y que aún resuenan entre sus seguidores.

Captura Instagram / Amanda Camaraza

El nombre de El Taiger apareció proyectado en las tiras LED del estadio junto a leyendas como Maradona, Messi y Canserbero, un gesto que simboliza el lugar que los cubanos le han dado al artista en la cultura popular urbana y su legado dentro del género.

Preguntas frecuentes sobre el homenaje de Bebeshito a El Taiger