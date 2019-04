Juan Carlos Varela, presidente de Panamá: "Hay que darle una salida digna y honrosa a Maduro"

Publicado el Jueves, 11 Abril, 2019 - 11:42 (GMT-5)

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió una solución pacífica para enfrentar la crisis que atraviesa Venezuela.

"Hay que buscar la unidad de los 54 países que respaldamos al presidente Guaidó a que pueda llamar a elecciones y darle una salida digna y honrosa al expresidente Maduro", aseguró durante una entrevista con CNN en Español.

"De una forma u otra el chavismo es una realidad política en Venezuela. Hay que buscar una salida para ellos y que puedan regresar a la vía democrática", añadió.

El dirigente panameño se mostró en contra de que los problemas del país chavista lleguen desde una "solución pacífica" y recordó que el único perjudicado de lo que está pasando es el pueblo venezolano.

"En los conflictos sufre todo el pueblo. No quiero una solución importada o que se debata en los mejores restaurantes de Nueva York cuando vamos a Naciones Unidas. Los venezolanos sufren en el día a día cuando no encuentran su comida o cuando el paciente de una enfermedad terminal no encuentra tratamiento", lamentó.

"Tiene que ganar ese venezolano que ve el capital regresar y sobre todo el migrante. No solo aquel que tiene capital sino el que no tiene dónde vivir y no tiene un empleo", afirmó.

En este sentido calificó como "muy preocupante" que haya países que quieren usar la crisis venezolana como una victoria o una derrota.

"No sería justo con 29 millones de venezolanos que la solución pacífica se convierta en una medalla para uno u otro poder. La medalla tiene que ser para los ciudadanos del país, especialmente los cuatro millones de inmigrantes que se han ido de su país", agregó.

El presidente de Panamá admitió que fue un "total error" haber confiado en su momento en Maduro, al mismo tiempo que criticó la formación de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente. "La convocó y dio la espalda a la medicación", criticó.

El mandatario también explicó por qué decidió parar el flujo de inmigrantes venezolanos en su país.

"Las cifras nos indicaban que llegaban a Panamá 10.000 por mes. Si no tomábamos una decisión, íbamos a aumentar la comunidad en Panamá de 100.000 a 200.000, y no íbamos a poder darles los servicios que le hemos dado a los primeros 100.000", justificó.

