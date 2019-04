Alexis Valdés dedica poema a la futura comida cubana: la jutía, el avestruz y el cocodrilo

Publicado el Lunes, 22 Abril, 2019 - 15:56 (GMT-5)

El actor y humorista cubano Alexis Valdés ha expresado a través de su cuenta de Instagram que "si no ocurre un milgra", la jutía "podría convertirse en el plato típico cubano", algo que ha comentado junto a una foto de un plato con arroz blanco, frijoles negros, yuca, ensalada y jutía.

Además, ha hecho gala de toda la creatividad y comicidad que lo caracteriza y ha jugado con la idea de cómo serán los versos que dedicarán los futuros poetas a la comida cubana, y ha ofrecido un completo poema de su autoría.

"Que sabrosa es la jutía

Nuestro plato nacional

Un delicia total

Con una cerveza “fría”



"El avestruz es muy sano

Y lo como cada día

Pero el cubano cubano

Siempre elige la jutía.

Y si le añades Moringa

Y lagartija enchilada

Y una babosa estofada

Ahí si le ronca la... la



"La pangola en ensalada

Y un buen ceviche de iguana

Y ya queda patentada

La gran comida cubana.



"Y no olvidar el cocodrilo

Que no es igual que caimán

Que uno se come con pan

Y otro se come con vino".

Alexis del Chef.

Las declaraciones del comandante Guillermo García Frías, en las que aseguró que una avestruz producía más que una vaca, y que por tanto comenzarían a "cultivar" esta especie, así como jutías y cocodrilos para la alimentación nacional, ha generado incontables memes en las redes, parodias y canciones.

Asimismo, ha desatado una ola de críticas de cubanos de dentro y fuera de Cuba, así como el respaldo de algunos artistas cubanos entre los que se destacana Kcho, Israel Rojas y Raúl Torres, este último, tildado de machista y misógino por arremeter contra las madres de quienes critican a García Frías.

