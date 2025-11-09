Tragedia en Tampa: cuatro muertos y 11 heridos en famoso club nocturno

Vídeos relacionados:

Una tragedia sacudió la ciudad de Tampa, Florida, en la madrugada de este sábado, cuando un automóvil que presuntamente participaba en carreras callejeras perdió el control y se estrelló contra una multitud frente a un club nocturno del popular barrio Ybor City.

El accidente dejó cuatro personas muertas y 13 heridas, según informaron las autoridades locales, informó la prensa local.

El Departamento de Policía de Tampa detalló que el siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 a.m. en la avenida 7th, a las afueras del conocido bar Bradley’s on 7th.

Aunque el local es un punto de encuentro de la comunidad LGTBIQ+, la policía aclaró que el hecho no fue un ataque dirigido.

Tres de las víctimas murieron en el lugar y una cuarta falleció en un hospital cercano. Otras nueve personas fueron trasladadas a centros médicos, dos de ellas en estado crítico.

Dos más resultaron con heridas leves y rechazaron atención hospitalaria, de acuerdo con el reporte policial.

“Lo ocurrido esta mañana fue una tragedia sin sentido. Nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y con todos los afectados”, declaró el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw.

“La conducción temeraria puso en peligro vidas inocentes. Estamos comprometidos a buscar justicia para las víctimas y sus familias”, afirmó.

Las autoridades identificaron al conductor como Silas Sampson, de 22 años, quien fue detenido en el lugar de los hechos.

Según el informe, alrededor de las 12:40 a.m., el servicio aéreo de la Policía de Tampa detectó un vehículo que Sampson conducía a alta velocidad por la autopista I-275.

Minutos después, el automóvil fue visto realizando carreras ilegales en Hillsborough Avenue, cerca de la calle 22.

La Patrulla de Carreteras de Florida intentó detenerlo, pero el conductor continuó acelerando hacia Nebraska Avenue y luego 7th Avenue, donde perdió el control y se estrelló contra un negocio, embistiendo a un grupo de personas que se encontraba en la acera.

El propietario del establecimiento, Bradley Nelson, confirmó en un comunicado que el vehículo impactó primero contra tres personas que estaban en la acera y luego se estrelló contra la terraza del local.

“Este suceso ha sido muy traumático para todo mi personal y para mí. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida y con todos los heridos”, expresó Nelson.

El área de Ybor City, conocida por su vida nocturna y su mezcla cultural, permaneció acordonada varias horas mientras los equipos forenses y de emergencia trabajaban en la escena.