Cuatro años de prisión para la Dama de Blanco Aymara Nieto

Publicado el Viernes, 26 Abril, 2019 - 08:00 (GMT-5)

El Tribunal Municipal de Boyeros confirmó la sentencia de cuatro años a la Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz, bajo los supuestos delitos de atentado y daños. La noticia la dio a conocer su hija Amarilis Silveira Nieto a Radio Martí.

Según contó Amarilis, la sanción se desglosa “en el caso del delito de atentado, 1 año y 4 meses; por daños, de 2 a 8 meses”, y en sanción conjunta 4 años de prisión.

También se supo que le impusieron una multa de siete pesos cubanos con cincuenta centavos, por dañarle el uniforme a una de las militares que la arrestó en mayo de 2018, cuando intentaba participar en una de las salidas dominicales que protagonizan las Damas de Blanco.

En este sentido la hija de Aymara Nieto aseguró “que no va a pagar, porque si no ella estuviera afirmando que lo hizo intencionalmente y no es así". También denunció que su mamá ha debutado con una hipertensión arterial y que no ha recibido tratamiento médico dentro de la prisión.

La opositora ha tenido que esperar un año en la Prisión de Mujeres “El Guatao”, en el municipio La Lisa, para conocer su sentencia. Ya había estado doce meses en ese recinto penitenciario en julio de 2016, luego de que la detuvieran por distribuir materiales audiovisuales y folletos junto a su esposo Ismael Boris Reñí y el activista Yosvany Martínez Lemus, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Otras cuatro integrantes de las Damas de Blanco también permanecen en prisión. Sus nombres, según la información publicada por radio Martí, son: Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Yolanda Santana y Xiomara Cruz Miranda. Están acusadas de delitos como impago de multas (impuestas por evadir los cercos de seguridad).

