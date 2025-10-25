EE.UU. lanza duro mensaje antes de la votación anual en la ONU sobre el embargo

Vídeos relacionados:

Estados Unidos lanzó este viernes un duro mensaje al régimen cubano en vísperas de la votación anual de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la resolución contra el embargo estadounidense, una cita que históricamente La Habana ha convertido en tribuna de propaganda política.

“Votar con el régimen cubano significa apoyar su represión contra líderes religiosos, Damas de Blanco, UNPACU, el Movimiento San Isidro y todos aquellos cubanos lo suficientemente valientes para alzar su voz por la causa de la libertad”, publicó en la red social X la Bureau of Western Hemisphere Affairs del Departamento de Estado.

El mensaje, replicado por el subsecretario Brian A. Nichols, marca un cambio de tono en la estrategia de Washington, que busca restar apoyo internacional a La Habana en la votación prevista para el próximo 29 de octubre.

Mientras tanto, el régimen cubano ha vuelto a activar su maquinaria diplomática y mediática para condenar el embargo, insistiendo en que las sanciones provocan “pérdidas millonarias” y “daños acumulados” a la economía nacional. Sin embargo, ninguna de las cifras presentadas ha sido verificada de forma independiente.

De acuerdo con su habitual narrativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) asegura que el embargo ha generado pérdidas de más de 7,500 millones de dólares en el último año y un daño total de más de 170 mil millones desde su aplicación, cifras que carecen de respaldo técnico o académico.

Estados Unidos, por su parte, ha insistido en que el embargo no impide la venta de alimentos, medicinas o equipos humanitarios a Cuba, y recuerda que el país mantiene un flujo comercial regular con la isla bajo licencias humanitarias que incluso se incrementó un 16% en 2024.

Según el Departamento de Agricultura (USDA), en 2024 las exportaciones estadounidenses hacia Cuba superaron los 370 millones de dólares, principalmente en pollo congelado, maíz, trigo y soya. Washington asegura que la verdadera causa de la crisis cubana radica en su modelo político y económico, no en las sanciones.

El enfoque diplomático de la administración estadounidense busca aislar al régimen cubano en el escenario internacional y subrayar su alianza con Rusia en la guerra contra Ucrania.

Un cable filtrado por Reuters señala que el Departamento de Estado ha instruido a sus embajadas a persuadir a gobiernos aliados de abstenerse o votar en contra de la resolución cubana.

En el documento, Washington sostiene que Cuba “ya no puede presentarse como víctima”, sino que actúa como cómplice de Moscú al permitir el reclutamiento de cientos de cubanos que combaten junto a las tropas rusas, una práctica denunciada como trata de personas en el último Informe sobre Trata (TIP) 2025.

El objetivo, según analistas consultados por CiberCuba, no es revertir el resultado —que previsiblemente volverá a mostrar una mayoría de votos a favor de La Habana—, sino erosionar la legitimidad moral de un régimen que se presenta como víctima del embargo mientras mantiene alianzas con dictaduras y reprime a su población.

Fuentes diplomáticas señalan que, aunque el resultado en la ONU será simbólicamente favorable a Cuba, podría reducirse el margen de apoyo si algunos países europeos o latinoamericanos optan por abstenerse para no alinearse con un aliado de Vladimir Putin.