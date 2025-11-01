Seguridad del Estado detiene a la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería

Vídeos relacionados:
La Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería fue detenida este sábado por la Seguridad del Estado en Cárdenas, Matanzas.
Según denunció su hijo en el perfil de Facebook de la opositora “a mi madre se la llevaron detenida hace una hora oficial de la Seguridad del Estado y un patrullero.
El joven difundió imágenes donde se puede ver el arresto de la Dama de Blanco.
“Mi madre lleva días protestando pacíficamente por la situación de los presos políticos y por la crítica situación en la que vivimos todos los cubanos. Anoche y en la madrugada mi madre se pronunció fuertemente contra el régimen y al parecer los chivatos están activados desde que mi madre llego a Cuba”, precisó.
El joven responsabilizó “al régimen cubano por lo que le pueda suceder a mi mamá que tiene bastante deteriorada su salud y padece del corazón”.
“No nos van a callar nos van a tener que matar”, concluyó.
Ramos Herrería, quien es la representante de las Damas de Blanco en Matanzas, ha recibido por su labor opositora el acoso sistemático de la policía política del régimen cubano.
Con más de veinte años de existencia, las Damas de Blanco se han consolidado como un emblema de la resistencia pacífica en Cuba. Su imagen —mujeres vestidas de blanco y portando gladiolos en sus marchas dominicales— se ha convertido en un símbolo de dignidad frente a la represión.
Bajo el liderazgo de Berta Soler, el movimiento ha mantenido firme su activismo a pesar del hostigamiento constante de la Seguridad del Estado. El reconocimiento internacional no tardó en llegar: en 2005 recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento otorgado por el Parlamento Europeo.
Recientemente, Soler fue distinguida con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025 por su trayectoria en defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la detención de Leticia Ramos Herrería y la situación de las Damas de Blanco en Cuba
¿Quién es Leticia Ramos Herrería y por qué fue detenida?
Leticia Ramos Herrería es una destacada integrante del movimiento opositor Damas de Blanco en Matanzas, Cuba. Fue detenida por la Seguridad del Estado tras protestar pacíficamente por la situación de los presos políticos y las condiciones de vida en Cuba. Su arresto es parte de un patrón de represión contra activistas opositores en la isla.
¿Qué son las Damas de Blanco y cuál es su objetivo?
Las Damas de Blanco son un movimiento de mujeres que luchan por la liberación de los presos políticos en Cuba. Surgido tras las detenciones masivas de 2003, su símbolo son las marchas dominicales vestidas de blanco, portando gladiolos. A pesar de la represión, continúan su activismo pacífico y han recibido reconocimientos internacionales como el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento.
¿Cómo ha sido la represión del régimen cubano contra las Damas de Blanco?
El régimen cubano ha utilizado detenciones arbitrarias, vigilancia y hostigamiento sistemático para reprimir a las Damas de Blanco. Sus líderes, como Berta Soler, han sido arrestadas repetidamente para silenciar su activismo. La represión incluye medidas como arrestos domiciliarios, cortes de internet y operativos policiales para impedir sus acciones y contactos con diplomáticos internacionales.
¿Qué reconocimiento internacional han recibido las Damas de Blanco?
Las Damas de Blanco han sido reconocidas por su valentía y resistencia pacífica. Recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento en 2005, otorgado por el Parlamento Europeo. Además, su líder, Berta Soler, fue galardonada con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025, destacando su lucha por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
