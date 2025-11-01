Seguridad del Estado detiene a la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería

Vídeos relacionados:

La Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería fue detenida este sábado por la Seguridad del Estado en Cárdenas, Matanzas.

Según denunció su hijo en el perfil de Facebook de la opositora “a mi madre se la llevaron detenida hace una hora oficial de la Seguridad del Estado y un patrullero.

El joven difundió imágenes donde se puede ver el arresto de la Dama de Blanco.

“Mi madre lleva días protestando pacíficamente por la situación de los presos políticos y por la crítica situación en la que vivimos todos los cubanos. Anoche y en la madrugada mi madre se pronunció fuertemente contra el régimen y al parecer los chivatos están activados desde que mi madre llego a Cuba”, precisó.

El joven responsabilizó “al régimen cubano por lo que le pueda suceder a mi mamá que tiene bastante deteriorada su salud y padece del corazón”.

“No nos van a callar nos van a tener que matar”, concluyó.

Ramos Herrería, quien es la representante de las Damas de Blanco en Matanzas, ha recibido por su labor opositora el acoso sistemático de la policía política del régimen cubano.

Con más de veinte años de existencia, las Damas de Blanco se han consolidado como un emblema de la resistencia pacífica en Cuba. Su imagen —mujeres vestidas de blanco y portando gladiolos en sus marchas dominicales— se ha convertido en un símbolo de dignidad frente a la represión.

Bajo el liderazgo de Berta Soler, el movimiento ha mantenido firme su activismo a pesar del hostigamiento constante de la Seguridad del Estado. El reconocimiento internacional no tardó en llegar: en 2005 recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento otorgado por el Parlamento Europeo.

Recientemente, Soler fue distinguida con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025 por su trayectoria en defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba.