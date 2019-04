El sueño de unos gemelos cubanos de ser estrellas en España inspira un documental

Publicado el Sábado, 27 Abril, 2019 - 17:11 (GMT-5)

El documental El mundo o nada (The World or Nothing, en inglés) centrado en la historia de los gemelos cubanos Rubert y Rubildo Donatién Dinza y su afán de convertirse en estrellas de la música y el baile en España, se estrena este sábado en el festival HotDocs de Toronto.

El largometraje, dirigido por la canadiense Ingrid Veninger, sigue de cerca la trayectoria de los jóvenes de 29 años a su llegada a Barcelona, para cumplir sus sueños y hacerse un hueco en la escena artística europea.

Veninger, de 50 años, conoció a Rubert y Rubildo en 2015 en un complejo turístico de la provincia de Holguín.

"La noche de Nochevieja, les vi sobre el escenario en el hotel. Eran los mejores bailarines. Me impresionaron con su calidad, su carisma, su pasión. Esa fue la primera conexión. Pensé en hablar con ellos al día siguiente día, pero no les vi", declaró a Efe.

La realizadora relata que en 2017 tenía previsto realizar un un documental como parte de su tesis de Máster y de inmediato pensó en los gemelos. Por tanto, regresó a la Isla y logró localizarlos en La Habana.

Para Rubert y Rubildo esto fue una sorpresa, e incluso, llegaron a pensar que la directora "se había equivocado de personas". "No creíamos que tuviésemos el talento para que quisiese hablar con nosotros", indicaron.

Los tres conversaron durante horas antes de pactar la concepción del proyecto audiovisual. Veninger acordó volver a Cuba en mayo del 2018 para retomar la idea con la dupla, sin embargo, a su regreso descubrió que los gemelos se habían trasladado a Barcelona.

"Primero fuimos a Alemania pero allí las posibilidades de darnos a conocer eran más difíciles. Así que nos fuimos a Barcelona", explicó Rubildo.

Según la realizadora, el documental inició como una idea “irracional” al no tener definida, desde un primer momento, la historia a contar. No obstante, asegura haberse sentido inspirada por el trabajo duro y la pasión de los hermanos, a quienes calificó de “un interesante antídoto contra la falta de esperanza”.

"Para mi es una historia que conecta con mi pasado, cuando mis padres vinieron a Canadá procedentes de la antigua Checoslovaquia y tuvieron que dejar todo lo familiar y todos el mundo que querían y empezar desde cero y reconstruir su vida", confesó Veninger a la agencia de noticias.

"Es la historia de mucha gente en el mundo. Es una historia de seguir tus sueños contra todo y de perseverar con optimismo. Es una historia positiva", agregó.

