Nicolás Maduro "está utilizando el diálogo para engañar", responde Felipe González a Zapatero

La postura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien formó parte de los fallidos intentos de diálogos entre la oposición y el dictador Nicolás Maduro, ha provocado la respuesta inmediata del también exmandatario Felipe González.

"Zapatero se ha prestado a promover una idea noble, que es el diálogo, que no lleva a ninguna parte", dijo González quien aseguró que "no" lo entiende, según recoge la emisora COPE su intervención en unas jornadas organizadas por el periódico argentino Clarín en Buenos Aires.

"Nunca he estado en contra del diálogo", especificó González, "lo que he estado es en contra de utilizar el diálogo para ganar un tiempo que Venezuela no tiene. Para engañar. Y Maduro está utilizando el diálogo para engañar", aseguró.

Las declaraciones de González suceden justo después de que Zapatero calificó la política de Trump para Venezuela como "un auténtico desastre, una catástrofe sin más y seguramente porque muchos de los que oigo cada día hablar de Venezuela nunca han estado allí".

Según Zapatero el camino para el país sudamericano es la "negociación, diálogo y acuerdo". "Cualquier otra alternativa no va a prosperar, como estamos viendo, y por supuesto espero que nadie apueste porque allí veamos un grave conflicto civil", señaló a la cadena española LaSexta.

Este político español agregó que "algunas de las cosas que la administración americana ha pretendido hacer" le resultan "muy preocupantes y muy graves desde que el presidente Trump puso a Venezuela en el objeto".

Esta no es la primera vez que la postura de Zapatero con respecto a Venezuela no coincide ni siquiera con la del gobierno de España. Aunque ahora el Ejecutivo apoya igualmente el diálogo, pese a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de esa nación latinoamericana; cuando gobernaba Mariano Rajoy fue llamado a consulta por apoyar directamente la postura de Maduro y no ser neutral.

En mayo de 2018 el Ministerio de Exteriores de España calificó de inexplicable la postura de Zapatero de conciliación y comprensión con el régimen de Maduro. "Zapatero no nos representa", aseguraron entonces y apuntaron que había "perdido toda la credibilidad", recoge el diario El Mundo.

En septiembre de ese mismo año Zapatero culpó incluso a los Estados Unidos del éxodo masivo de los venezolanos. "La intensificación en el crecimiento en los últimos tiempos de esa emigración a otros países tienen mucho que ver las sanciones económicas impuestas por los EE.UU y que han sido respaldadas por algunos gobiernos”, manifestó en el Foro de Sao Paulo.

González declaró que "nunca he hablado media hora de Venezuela con Zapatero. Está yendo desde 2015 allí y nunca hemos estado media hora hablando de eso".

Así mismo, apuntó que “si alguien cree que Maduro va a convocar unas elecciones para perderlas, no conoce a Maduro”.

Con respecto a la situación en Venezuela afirmó en una entrevista con Clarín que “obviamente Maduro va a salir, y cuando salga va a aflorar todo el horror. Quien hoy no sabe lo que sucede en Venezuela, es porque no quiere saberlo”.

Por su parte, el exgobernante Zapatero enfatizó que él ha estado 37 veces en el país sudamericano y preguntó que "de todos los grandes asesores y estrategas de la administración americana, ¿cuántos conocen Venezuela?".

Además de la respuesta de González a Zapatero, numerosos usuarios en redes sociales criticaron su postura y tuiteraon que "el auténtico desastre para Venezuela es el régimen de Maduro".

Desde el pasado 30 de abril, la tensión en Venezuela creció después del llamado al alzamiento civil de Guaidó para acabar con Maduro en el poder, a quien califican desde la Asamblea Nacional como "el usurpador".

Tras la liberación del líder antichavista Leopoldo López como parte de la llamada fase final de la Operación Libertad, los venezolanos salieron nuevamente a las calles, pero Maduro volvió a recibir el apoyo de los altos mandos militares, pese a que fuentes de Estados Unidos aseguraron que ya tenían pactada su salida del Palacio de Miraflores.

