Reportan nuevo accidente en el Malecón de La Habana

Publicado el Sábado, 8 Junio, 2019 - 14:40 (GMT-5)

La Agencia Cubana de Noticias reportó hoy un nuevo accidente en la intersección de las Avenidas Malecón y 23, en El Vedado habanero.

Según el citado medio, el siniestro fue entre dos autos y sucedió a pocos metros de donde tuvo lugar el accidente del pasado mes que dejó un saldo de 5 muertos y una veintena de heridos.

Por el momento, los medios oficiales no han ofrecido alguna otra información sobre el incidente y no se sabe si hubieron víctimas involucradas. No obstante, por las imágenes compartidas pudo haber tenido lugar en la madrugada de este viernes.

El suceso también fue confirmado en la red social Facebook por el usuario Leandro Matos: "Otro más en el malecón, hasta cuándo", dijo al postear una foto de los vehículos accidentados.

El lamentable accidente del pasado mes en el malecón tuvo lugar sobre las 12:30 de la madrugada, cuando un almendrón subió sobre el contén de la acera e impactó contra un grupo de personas.

A raíz del siniestro, la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana decidió que los fines de semanas a las 9 pm la Avenida Malecón se cerrará al tránsito, en el tramo comprendido desde la calle Peña Pobre, en La Habana Vieja, hasta la calle 15, en el Vedado.

Los accidentes hoy constituyen la quinta causa de muerte en Cuba. Según el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez, el país registró al cierre del mes de mayo 4134 accidentes con 269 fallecidos y más de 3000 heridos.

Incluso en la mañana de este sábado, en la intersección de la Avenida Céspedes y Velázquez de la ciudad de Cárdenas, Matanzas, tuvo lugar un accidente que dejó varios heridos.

