Una persona en estado crítico y otra grave tras fatal accidente masivo en Camagüey

Dos personas murieron y más de 30 sufrieron heridas en accidente en la Carretera Central en Camagüey

Un paciente en estado crítico, con peligro para la vida, y otro grave reportó la dirección del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, de Camagüey, en la actualización del parte médico sobre la evolución de los heridos en el fatídico accidente masivo ocurrido el miércoles en la Carretera Central.

El accidente de tránsito, que se registró sobre las 8 de la noche de este miércoles en el kilómetro 595 de la Carretera Central Este, en la zona conocida como la Curva de Ignacio, en el municipio Jimaguayú, provocó la muerte de dos personas -un niño de siete años y un adulto mayor- y dejó más de 30 heridos, varios de ellos críticos o graves.

Captura de Facebook/Cadena Agramonte

El doctor Rodolfo Domínguez Rosabal, director del hospital provincial, informó que el paciente Josvanny López Vidal, de 51 años, residente en Mariel, en la provincia de Artemisa, sufrió un trauma craneoencefálico grave y se encuentra en condición crítica, ventilado y con peligro para la vida.

El paciente en estado de gravedad es Leonardo Frómeta Batista, de 28 años, del municipio Calixto García, en la provincia de Holguín, que presenta un trauma craneoencefálico moderado, precisó el doctor Domínguez a la prensa local.

Explicó que la víspera fueron intervenidos quirúrgicamente cuatro pacientes, con cirugías mayores.

Lo más leído hoy:

Según el informe, citado por Televisión Camagüey y Radio Cadena Agramonte, el resto de los accidentados, entre ellos los que fueron sometidos a cirugías por lesiones ortopédicas, se mantenían reportados de cuidado, y en proceso de evaluación para darles el alta médica hoy a los casos que corresponda.

Más temprano este jueves, el doctor Domínguez reveló que uno de los casos más complejos fue el de un paciente al que tuvieron que amputarle un miembro superior debido a la gravedad de las heridas. “Hubo necesidad de amputar; y el resto, son fracturas abiertas que se están corrigiendo quirúrgicamente", puntualizó.

Otros presentaban fracturas abiertas y lesiones múltiples que fueron tratadas quirúrgicamente.

El siniestro, registrado en una tramo de la carretera considerado de alta peligrosidad, involucró a un ómnibus Yutong perteneciente a la Constructora Mariel, que se dirigía de Banes, en Holguín, hasta Artemisa, transportando a trabajadores de la Zona de Desarrollo del Mariel y otras personas. A bordo de la guagua viajaban 45 pasajeros, según informes oficiales.

La televisión local informó que también estuvo implicado un camión, pero no dio pormenores acerca de cómo sucedieron los hechos.

Los reportes preliminares del trágico suceso habían indicado que el ómnibus “se salió de la vía y luego se volcó entre la maleza”, provocando el fatal desenlace. Pero hasta el momento las autoridades no han revelado las causas del siniestro. Tampoco han sido identificadas las víctimas mortales.

Los heridos fueron atendidos en un inicio en el policlínico del municipio Sibanicú, donde se activaron los protocolos de emergencia y se movilizó el transporte sanitario. Posteriormente, fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Camagüey.

En el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech han sido atendidas 34 personas; en el Militar, tres pacientes reportados inicialmente como graves, y en el Hospital Provincial Amalia Simoni, dos lesionados. Mientras que en el Pediátrico, dos menores de edad estaban bajo observación médica, pero fuera de peligro.

Según la información oficial, tras el accidente, fue movilizado el personal médico de la provincia para garantizar la atención oportuna y de calidad a todos los heridos.

Además, se activó un dispositivo de emergencia que incluyó la participación del Ministerio del Interior (Minint), bomberos, personal de salud y autoridades provinciales.

El gobierno local garantizó alojamiento y alimentación para los familiares de los lesionados y aseguró la disponibilidad de los recursos médicos y logísticos necesarios para la atención a las víctimas, según fuentes oficiales.